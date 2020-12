ടിസ്സിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പഠിക്കാം

ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ (ടിസ്) വിവിധ പിജി പ്രോഗാമുകളിലേക്ക് ജനുവരി 15 വരെ ഓൺലൈനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. എൻട്രൻസ് ഫെബ്രുവരി 20ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ. മുംബൈ കൂടാതെ തുൽജാപുർ (മഹാരാഷ്ട്ര), ഹൈദരാബാദ്, ഗുവാഹത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലും ക്യാംപസുകളുണ്ട്.

മുംബൈയിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ:

ചിൽഡ്രൻ & ഫാമിലീസ്, കമ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ & ഡവലപ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ്, ക്രിമിനോളജി & ജസ്റ്റിസ് , ദലിത് ആൻഡ് ട്രൈബൽ സ്റ്റഡീസ് & ആക്‌ഷൻ, ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് & ആക്‌ഷൻ, ലൈവ്‌ലിഹുഡ്സ് & സോഷ്യൽ ഒൻട്രപ്രനർഷിപ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, വിമൻ സെന്റേഡ് പ്രാക്ടീസ്, ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് & ലേബർ റിലേഷൻസ്, സോഷ്യൽ ഒൻട്രപ്രനർഷിപ്, എലമെന്ററി എജ്യുക്കേഷൻ, എജ്യുക്കേഷൻ, ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, വിമൻ സ്റ്റഡീസ്, എൻവയൺമെന്റ് – ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് & സസ്റ്റെയ്നബിൾ സ്റ്റഡീസ്, റഗുലേറ്ററി പോളിസി & ഗവേണൻസ്, അർബൻ പോളിസി & ഗവേണൻസ്, വാട്ടർ പോളിസി & ഗവേണൻസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് (ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ), പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് (ഹെൽത്ത് പോളിസി, ഇക്കണോമിക്സ് & ഫിനാൻസ്), പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് (സോഷ്യൽ എപ്പിഡമിയോളജി), അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി (ക്ലിനിക്കൽ & കൗൺസലിങ് പ്രാക്ടീസ്), ലേബർ സ്റ്റഡീസ് & പ്രാക്ടീസ്, മീഡിയ & കൾചറൽ സ്റ്റഡീസ്, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്,

കൂടാതെ ബിഎഡ്–എംഎഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്, എംഎൽഐഎസ് (ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്), എൽഎൽഎം എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളും. സമാന പ്രോഗ്രാമുകൾ തുൽജപുർ (4 വിഷയങ്ങൾ), ഹൈദരാബാദ് (6), ഗുവാഹത്തി (8) കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട്.

അപേക്ഷാരീതിയടക്കം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ: www.tiss.edu / http://admissions.tiss.edu).



