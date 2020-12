വിദ്യാർഥികളെ സിബിഎസ്ഇ ശത്രുക്കളായി കാണുന്നു: ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

വിദ്യാർഥികളെ ശത്രുക്കളായാണ് സിബിഎസ്ഇ കാണുന്നതെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.എൻ. പട്ടേൽ അധ്യക്ഷനായ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് മൂലം പരീക്ഷ നടക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക മൂല്യനിർണയരീതി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നവർക്കും ബാധകമാക്കി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മാർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കു കാത്തിരുന്ന വിദ്യാർഥി നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു വിധി. ഇതിനെതിരെ ബോർഡ് നൽകിയ അപ്പീൽ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിമർശനം. ഇവരെക്കൂടി പ്രത്യേക മൂല്യ നിർണയ രീതിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ എന്താണു കുഴപ്പം? വിദ്യാർഥികളെ അനാവശ്യമായി കോടതിയിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണ്. ഈ നില തുടർന്നാൽ ഹർജിക്കാരുടെ കോടതിച്ചെലവ് സിബിഎസ്ഇയിൽനിന്ന് ഈടാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നൽകുകയും വിദ്യാർഥി ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം നേടുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണു ബോർഡ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചത്.

English Summary: Delhi HC Slams CBSE for 'Anti-Student Attitude', asks it to award marks to student as per assessment scheme