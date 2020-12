എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ അധിക ചോദ്യങ്ങൾ : പരീക്ഷാ സമയം കൂട്ടും

തിരുവനന്തപുരം ∙ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ അധിക ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ സമാശ്വാസ സമയം (കൂൾ ഓഫ് ടൈം) വർധിപ്പിക്കാനും മന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ തയാറാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മാതൃകാ പരീക്ഷ നടത്തും.

ജനുവരി 31 നുള്ളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ വഴി പാഠഭാഗങ്ങൾ പൂർണമായി കൂട്ടികളിലെത്തിക്കും. ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ മാർച്ച് 16 വരെ ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കും. മാർച്ച് 17 മുതൽ 30 വരെയാണു പരീക്ഷ. എഴുത്തുപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് തയാറെടുപ്പിന് ഒരാഴ്ച സമയം അനുവദിച്ചാകും പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ. ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിൽ ഏതെല്ലാം പാഠഭാഗങ്ങളാണു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന വിവരം ഈ മാസം 31ന് അകം സ്കൂളുകളെ അറിയിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ അധ്യാപകർ റിവിഷൻ ഉറപ്പാക്കണം. ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികൾക്കു വേണ്ട പിന്തുണ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കും. ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ യോഗം സ്കൂളുകളിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം ഈ യോഗത്തിൽ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.



നിരന്തര വിലയിരുത്തലിന് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ



∙ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുയോജ്യവും ലളിതവുമായ പഠനപ്രവ‍ർത്തനങ്ങൾ നൽകി വിലയിരുത്തണം.

∙ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തം, ക്ലാസ് നോട്ടുകൾ, ഉൽപന്നങ്ങൾ, യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തലുകൾ (രണ്ടെണ്ണം) തുടങ്ങിയവ പരിഗണിക്കാം.

