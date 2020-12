50 % വിദ്യാർഥികൾ വീതം 2 ഷിഫ്റ്റുകളിലായി കെടിയു കീഴിലുള്ള കോളജുകളിൽ 4 മുതൽ ക്ലാസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ (കെടിയു) കീഴിലുള്ള കോളജുകളിൽ ജനുവരി 4ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങും. 50 % വിദ്യാർഥികൾ വീതം 2 ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ശനിയാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ ക്ലാസുകൾ. മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എംടെക് ആർക്ക്, എംപ്ലാൻ ക്ലാസുകൾ 5–ാം സെമസ്റ്റർ എംസിഎ, 9–ാം സെമസ്റ്റർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എംസിഎ, ഏഴാം സെമസ്റ്റർ ബിആർക് കോൺടാക്ട് ക്ലാസുകൾ ജനുവരി 18ന് തുടങ്ങും. 3–ാം സെമസ്റ്റർ എംസിഎ/ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എംസിഎ, 3–ാം സെമസ്റ്റർ ബിടെക്, ബിഎച്ച് എംസിടി, ബിസെഡ് , ബിആർക്, 3–ാം സെമസ്റ്റർ ബിടെക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി കോഴ്സുകൾ ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ ആരംഭിക്കും. 1–ാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കു മാർച്ച് 1 മുതലും 1–ാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫെബ്രുവരി 22നും ക്ലാസ് തുടങ്ങും. സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി –മാർച്ച് കാലയളവിൽ നടക്കും.



കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലെ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ഹാജരാകേണ്ടതില്ല. ഓൺലൈനായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ കോളജുകൾ നൽകണം. രാജ്യാന്തര യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം കോളജുകളിൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇൗ ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. പഠനയാത്രകൾ, ഫീൽഡ് വർക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാത്ത എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.



English Summary : Colleges under APJ Abdul Kalam Technological University to reopen on January 4