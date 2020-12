കോഴ്സിനു ചേരാത്തവർക്ക് തുക തിരികെ നൽകണം: യുജിസി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടും സാമ്പത്തിക പ്രയാസമോ മറ്റോ കൊണ്ടോ കോഴ്സിന് ചേരാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് മുഴുവൻ പണവും മടക്കി നൽകണമെന്നു യുജിസി വീണ്ടും നിർദേശിച്ചു. ചില കോളജുകൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കുമെതിരെ പരാതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുജിസി സെക്രട്ടറി വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കു കത്തയച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് ഡിസംബർ 31 വരെ കോഴ്സിന് ചേരാൻ കഴിയാത്തവരിൽ നിന്നു കാൻസലേഷൻ ഫീസോ മറ്റോ ഈടാക്കരുതെന്ന് നേരത്തേ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. പ്രവേശന നടപടിക്രമങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോസസിങ് ഫീയായി 1000 രൂപയിൽ കവിയാത്ത തുക വാങ്ങാം. അല്ലാതെയുള്ള മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ നൽകണം.



English Summary : UGC orders varsities to refund full fee on cancellation of admissions for academic year 2020-21