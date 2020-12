ഐഐഐടി കോട്ടയം അടൽ ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ

ഗവൺമെന്റിന്റെ അടൽ ഇന്നൊവേഷൻ മിഷൻ സ്കീമിന് കീഴിൽ അനുവദിച്ച ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത sec .8 കമ്പനിയാണ് അടൽ ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ(എ.ഐ.സി).

സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സ് മാതൃക പരിഷ്കരിക്കാനും അവരുടെ ബിസിനസ്സ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുവാനുമാണ് IMPULSE രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് .പ്രോഗ്രാം വർക്ക്ഷോപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ബിസിനസ്സിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നുവെന്നത് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പരിശീലകനും ഉപദേശകനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലോ വരുമാനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതു ശരിയാക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കുള്ള സുവർണാവസരമാണ് ഇത്.

സംരംഭകത്വത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, ശരിയായ അന്തരീക്ഷവും ശരിയായ ശൃംഖലയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പ്രീ-ഇൻകുബേഷൻ കോഹോർട്ട് ഒരു പുതിയ സംരംഭകന് അവന്റെ / അവളുടെ ആശയം സമാരംഭിക്കുന്നതിനും, അത് വിപണനം ചെയ്യാവുന്ന മിനിമം വേരിയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റായി (എംവിപി) വികസിപ്പിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും ശരിയായ വേദി നൽകുന്നു.

പുതിയ സംരംഭകനൈപുണ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുമുള്ള കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പത്തുദിവസത്തെ തീവ്രപരിശീലനംആയിരിക്കും ഇംപൾസ്.

ഈ തീവ്ര പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അതു പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കു ഈ പത്തു ദിവസത്തെ പരിശീലന കളരി അവരുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും പറ്റിയുള്ള വിദഗ്‌ദരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിവുകളും ചോദ്യോത്തര വേദികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കു ഇൻക്യൂബേഷൻ സൗകര്യങ്ങളും അടൽ ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ(എ.ഐ.സി) - ഐഐഐടി കോട്ടയം ഒരുക്കുന്നു.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക

ഈ പരിശീലന കളരിയുടെ ഫീസ് 3000 രൂപയാണ്.

ജനുവരി അഞ്ചിനു മുൻപേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 50% ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ, അതായത് 1499 രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി

Register at: https://tinyurl.com/cohort1-aiciiitk

For any queries, write to us: ceo-aic@iiitkottayam.ac.in

English Summary: Atal Incubation Centres