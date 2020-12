എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥികൾ ഒാൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉഴപ്പരുത്, കാരണം

തിരുവനന്തപുരം∙ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു ക്ലാസുകളിലെ തുടർ മൂല്യനിർണയത്തിന് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകളിലെ പങ്കാളിത്തം കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അധ്യാപകർക്കു വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി. ജനുവരി 1 മുതൽ തുടങ്ങുന്ന നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പ്രകടനവും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ് പരീക്ഷ, അസൈൻമെന്റ് എന്നിവയും അടിസ്ഥാനമാക്കി തുടർ മൂല്യനിർണയം നടത്തണമെന്ന് അധ്യാപകർക്കുള്ള സന്ദേശത്തിൽ മന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ് നിർദേശിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച പ്രധാന പാഠ ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ നടത്തേണ്ടത്.

പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതെന്ന് എസ്‌സിഇആർടി ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസുകൾക്കും പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കും. എഴുത്തുപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും പിന്നിട്ട ശേഷമായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ. പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ ചോയ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും വായിക്കാൻ കൂൾ ടൈം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഡൽ പരീക്ഷയും ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശം നൽകണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

English Summary : Digital class participation will also be considered for further evaluation of SSLC and Plus Two exams