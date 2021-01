2021 -22 JEE മെയിൻ: 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 75%മാർക്ക്‌ വേണം എന്ന നിബന്ധന നീക്കി

2021 22 JEE മെയിൻ പരീക്ഷക്ക് യോഗ്യതയായി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 75 ശതമാനം വേണമെന്ന നിബന്ധന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നീക്കി.

IIT JEE ( അഡ്വാൻസ്ഡ് ) പരീക്ഷയിലും കഴിഞ്ഞ അക്കാദമിക വർഷത്തിലും എടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം ആണ് നടപടി.

JEE മെയിൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി 2021 -22 അക്കാദമിക വർഷത്തിൽ എൻ ഐ ടി, ഐ ഐ ടി, SPA, മറ്റു CFTI കൾ എന്നിവയിലേക്ക് നടക്കുന്ന പ്രവേശന നടപടികൾക്ക് ഇത് ബാധകമായിരിക്കും .

JEE റാങ്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഐഐടി കൾ NIT കൾ ഐഐഐടി കൾ,മറ്റു CFTI കൾ എന്നിവയിലെ പ്രവേശനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 75% മാർക്കോ, അതാത് ബോർഡുകൾ നടത്തുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ആദ്യ 20 പേർസെൻടൈലിനുള്ളിൽ സ്ഥാനമോ വേണ്ടതാണ്.

എസ് സി /എസ് ടി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ വേണ്ട യോഗ്യത മാർക്ക് 65 ശതമാനമാണ്.

English Summary: 75 per cent marks in Class 12 eligibility criterion under JEE (Main) 2021-22 waived