ജെഇഇ മെയിൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾ

ഏപ്രിലിൽ മാസത്തില്‍ നടക്കുന്ന ജെഇഇ മെയിൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ കേരളത്തിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥികൾ. ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ 30 വരെയാണ് ജെഇഇ മെയിൻ നടത്തുന്നത്. ഇലക്ഷൻ പ്രമാണിച്ച് കേരളത്തിലെ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകൾ 8 മുതൽ 30 വരെ മാറ്റിയതാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിനയായത്. പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം ഫിസ്ക്സ്, ബയോളജി പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 28, 30 തീയതികളിലാണ്. ഒരേ ദിവസം ജെഇഇ മെയിൻ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകൾ വരുന്നത് വിദ്യാർഥികളെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജെഇഇ മെയിൻ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അധികൃതർ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

English Summary: JEE Main and Plus Two Exams On Same Day