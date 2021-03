മെയ് 04ന് തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠിക്കാന്‍ ഇനി മുന്നിലുള്ളത് രണ്ട് മാസത്തില്‍ താഴെ മാത്രം. അക്കാദമിക ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ പ്രധാന കടമ്പയായതിനാല്‍ അല്‍പസ്വല്‍പം ടെന്‍ഷനൊക്കെ സ്വാഭാവികം.

പരീക്ഷയില്‍ മികച്ച വിജയം നേടാന്‍ കുറുക്ക് വഴികളൊന്നും ഇല്ല. കഠിനാധ്വാനവും പ്രയത്‌നവും ചിട്ടയായ പരിശീലനവും നല്ല മാര്‍ക്ക് നേടാന്‍ സഹായിക്കും. പത്താം ക്ലാസ് സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച വിജയം നേടാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചില ടിപ്പുകള്‍ ഇതാ

1. തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാന്‍ ശരിയായ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം

ഓരോ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് വ്യത്യസ്തമാണ്. എപ്പോള്‍ പഠിക്കാന്‍ തുടങ്ങണമെന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും പഠനവേഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇരിക്കും. കാര്യങ്ങള്‍ അവസാന നിമിഷം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് അനാവശ്യ സമ്മര്‍ദ്ധം ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാല്‍ കാലേക്കൂടി പഠിക്കാന്‍ തുടങ്ങുക. തയ്യാറെടുപ്പ് സമയം നന്നായി പ്ലാന്‍ ചെയ്താല്‍ അവസാനം പഠിക്കാന്‍ സമയം കിട്ടിയില്ലേ എന്ന പരാതി ഒഴിവാക്കാം.

2. പരീക്ഷ മാതൃകയെ കുറിച്ച് ധാരണ

മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലൂടെ കടന്ന് പോയി പരീക്ഷയുടെ മാതൃകയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും പാഠഭാഗങ്ങളും ഓരോ വിഷയത്തിനും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും. സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാല്‍ ആ പാഠഭാഗം മനസ്സിരുത്തി, മുന്‍ഗണന നല്‍കി പഠിക്കാന്‍ കഴിയും. ഇത് തയ്യാറെടുപ്പ് എളുപ്പമാക്കും.

3. നല്ലൊരു ടൈം ടേബിള്‍

ഒരു മരം മുറിക്കാന്‍ ആറ് മണിക്കൂറാണ് സമയം നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അതിന്റെ ആദ്യ നാലു മണിക്കൂറും മഴു മൂര്‍ച്ച കൂട്ടാന്‍ താന്‍ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എബ്രഹാം ലിങ്കണ്‍ ഒരിക്കല്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിയായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ വിഷയത്തിനും കൃത്യമായ ടൈം ടേബില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

4. സ്വയം പഠനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് സമയം

സ്‌കൂള്‍, കോച്ചിങ് ക്ലാസ്, ട്യൂഷന്‍ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വയം പഠനത്തിന് കുറച്ച് സമയം പ്രത്യേകമായി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പഠനലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ സ്വയം പഠനം സഹായിക്കും.

5. അടിവരയും ഹൈലൈറ്റും

ഒരു പാഠഭാഗമെടുത്താല്‍ അതിലെ എല്ലാ വരികളും ആവശ്യമില്ലാതെ അടിവരയിടുകയോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകള്‍ മാത്രമാകണം അടിവരയിടുകയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വേഗത്തില്‍ റിവിഷന്‍ നടത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.

6. പാഠപുസ്തകത്തിന് മുന്‍ഗണന

റഫറന്‍സ് പുസ്തകങ്ങളിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നോക്കി സമയം കളയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ പ്രധാന പാഠപുസ്തകത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കുക.

7. ഭാഷാ വിഷയങ്ങള്‍ അവഗണിക്കരുത്

ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും കണക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിനിടെ ഭാഷാ വിഷയങ്ങള്‍ അവഗണിക്കുന്ന ശീലം ചിലര്‍ക്കുണ്ട്. ഫൈനല്‍ സ്‌കോറിന് ഓരോ വിഷയവും പ്രധാനമാണെന്നിരിക്കേ ഭാഷാ വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കാതെ അവഗണിക്കരുത്.

8. ഫോര്‍മുല പട്ടികയാക്കി ഒട്ടിക്കുക

കണക്കും ഫിസിക്‌സും പഠിക്കുമ്പോള്‍ ഫോര്‍മുല പ്രധാനമാണ്. ഇവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പട്ടികയുണ്ടാക്കി പഠന മേശയുടെ മുന്നില്‍ ഒട്ടിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ നോക്കി ഓര്‍മ്മ പുതുക്കാന്‍ ഇത് സഹായകമാണ്.

9. ഇടയ്ക്കിടെ ബ്രേക്ക് എടുക്കണം

പഠനത്തിനിടെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് മനസ്സിനെ റിലാക്‌സ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കണം. 50-60 മിനിട്ടിനുള്ളില്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകള്‍ പഠനത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സമയം പാട്ടു കേള്‍ക്കുകയോ, വീട്ടുകാരോടോ സുഹൃത്തുക്കളോടെ സംസാരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. പഠനത്തിലെ ഇടവേളകളില്‍ മൊബൈല്‍ നോക്കുന്നത് ആശാസ്യമല്ല. ഇത് ഇടവേള നീണ്ടു പോകാനും ശ്രദ്ധ തെറ്റാനും ഇടയാക്കും.

10. എഴുത്തില്‍ ശ്രദ്ധ

എല്ലാം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, അത് പരീക്ഷാ പേപ്പറില്‍ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാനും കഴിയണം. ഉത്തരപേപ്പര്‍ കാണുമ്പോള്‍ അത് പഠിച്ച് വന്നെഴുതിയ കുട്ടിയാണെന്ന് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് തോന്നണം. അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തത ഉത്തരങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകണം. പ്രധാന പോയിന്റുകള്‍ അടി വരയിടുക, ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങളും മോഡലുകള്‍ വരച്ച് ചേര്‍ക്കുക, സബ് ഹെഡുകള്‍ നല്‍കുക, പോയിന്റുകളാക്കി ഉത്തരം നല്‍കുക തുടങ്ങി ഉത്തര പേപ്പറുകള്‍ കാഴ്ചയ്ക്കും ആകര്‍ഷകമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. ചോദ്യ പേപ്പര്‍ വായിക്കാന്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്‍പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന 15 മിനിട്ട് നല്ല രീതിയില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

English Summary: CBSE Class 10 exam: These 10 preparation tips can help you score above 90%