ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രൂക്ഷമാകുകയാണെങ്കിലും ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നു സിബിഎസ്ഇയും ഐസിഎസ്ഇ, ഐഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന ഐഎസ്‍സിഇ കൗൺസിലും അറിയിച്ചു.



English Summary : CBSE made it clear that the examinations will be held as per schedule