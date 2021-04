അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് മുതൽ താമസം വരെ; കോ - വർക്കിങ് സൗകര്യമൊരുക്കി അമൽ ജ്യോതി

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ∙ കോവിഡ്-19 പ്രതിസന്ധി മൂലം ഓഫിസിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജോലിക്കാർക്കു കോ വർക്കിങ് സൗകര്യമൊരുക്കി അമൽ ജ്യോതി എൻജിനീയറിങ് കോളജ്. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം. ഓഫിസ് സൗകര്യം, അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ്, വൈദ്യുതി, മീറ്റിങ് മുറികൾ, എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ ഭക്ഷണത്തിനും താമസത്തിനും, പാർക്കിങ്ങിനും സൗകര്യങ്ങൾ അമൽ ജ്യോതി സ്റ്റാർട്ടപ്സ്‍വാലി ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്ററിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫീസ് ഈടാക്കിയാണ് പ്രവർത്തനം. ഫോൺ : 9495911913

English Summary : Co - working facility at Amal Jyothi College of Engineering Startsups Vallery