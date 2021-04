കോവിഡ്: വരാനിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വർഷവും താളംതെറ്റുമോ? രക്ഷിതാക്കൾ എന്തു ചെയ്യണം?

രാജ്യത്ത് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെയ്ക്കാന്‍ CBSE, ICSE തുടങ്ങിയ പ്രധാനവിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സി.ബി.എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ്​ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാനും 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാനുമാണ് തീരുമാനം. മറ്റു പല ദേശീയ പ്രവേശന പരീക്ഷാ തീയതികൾക്കും ഇനിയും മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം.

ഈ അധ്യയ വർഷം +1 ക്ലാസിൽ പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്ന അധ്യയന വർഷവും 'ഓൺലൈനിൽ ' തുടർന്നാൽ അവരുടെ പഠനനിലവാരത്തെയും ശീലങ്ങളെയും എങ്ങിനെയെല്ലാം ബാധിക്കുമെന്ന് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളും കോളേജുകളും ലക്ഷ്യമിടുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത്തവണ അവിടേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവ്യക്തതകളുണ്ട്.

കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരായ വിദ്യാർഥികളിൽ ഒറ്റപ്പെടലും, ഭാവിയെ കുറിയുള്ള ആകാംഷയും, ഏകാന്തതയും,വിഷാദവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവിധ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സമപ്രായക്കാർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുo കൗമാരക്കാരും വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയാൻ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യമാണ് ഈ സമ്മർദ്ദത്തിന് പിന്നിലുള്ള പ്രധാന കാരണം.

കുടുംബം കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ സുരക്ഷയും സന്തോഷവും നൽകുമെങ്കിലും അവർ വളരേണ്ടതും ജീവിക്കേണ്ടതും പുറം ലോകത്താണല്ലോ. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിപരമായ വികാസത്തിലും, പഠനത്തിലും മുൻപത്തേക്കാൾ വലിയ പങ്കുണ്ട്. അൽപം പ്ലാനിങ്ങും ശ്രദ്ധയുമുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം.

പ്രേരണയും പ്രചോദനവും

കോവിഡ് കാലത്ത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനാവും എന്നതിനാൽ അവരോടുള്ള കൊച്ചുവർത്തമാനങ്ങളിലൂടെയും കളികളിലൂടെയും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കണം. മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിച്ചവരുടെ കഥകൾ, ഒരിക്കൽ അസാധ്യമെന്നു ലോകം കരുതിയിട്ടും പിൽക്കാലത്തു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകൾ, എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വായനയും വർത്തമാനങ്ങളുമെല്ലാം കുട്ടികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും. അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അഭിരുചിയും മനസ്സിലാക്കി വേണം രക്ഷിതാക്കൾ ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ.

ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ, വീഡിയോ ഗെയിം, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയവയുടെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനുള്ള കർശന ഇടപെടലുകളും വിലക്കുകളും ചിലപ്പോൾ വിപരീത ഫലം ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും ശീലങ്ങളെയും 'പരോക്ഷമായി ' സ്വാധീനിക്കലാണ്. തീൻ മേശവർത്തമാനങ്ങൾ, വാർത്തകളെ അധികരിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒപ്പമിരുന്നുള്ള ബോർഡ് ഗെയിംസ്, പഴയ കാല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കലുകൾ തുടങ്ങിയ രീതികളിലൂടെ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായും, സന്ദർഭോചിതവുമായി വേണം കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം താൽപര്യങ്ങൾ ഉണർത്താൻ.

ഉദാഹരണത്തിന് , ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഘോഷ സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ ചരിത്രം തിരയാനോ, തീ കൊളുത്തുമ്പോൾ പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രമന്വേഷിക്കാനോ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ അവർ നയിക്കപ്പെടുക പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്കോ മികച്ച പഠനാന്വേഷണങ്ങളിലേക്കോ തന്നെയാകും. ചുരുക്കത്തിൽ,

ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പഠനാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുല്യം തന്നെയാകും. കുട്ടിയെ , സ്വന്തം വീട്ടിലെ അടുക്കളയെ രസതന്ത്ര ലാബറട്ടറിയോടുപമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചും, വീട്ടു ചെലവുകളുടെ ഓഡിറ്ററായി ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ടുമൊക്കെ ' വീടിനെ വിദ്യാലയമാക്കാനും '

സർഗ്ഗാത്മകതയുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്കു സാധിക്കും.

വേണം, വൈകാരിക പിന്തുണ

സാമ്പത്തികവും - സാഹചര്യപരവുമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത കുട്ടികളും ; എന്നാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ' മടുത്ത ' കുട്ടികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇരു കൂട്ടർക്കും സമ്മർദ്ധമുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണ കൊടുക്കാനും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിയണം. അധ്യാപകരും സഹപാഠികളുമായും നല്ല ആശയ വിനിമയം നടത്തുകയും പ്രാദേശിക പഠന സംവിധാനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായും ഫലപ്രദമായും ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് ആദ്യ കൂട്ടരുടെ മുൻപിലുള്ള വഴി.

വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷി, അലങ്കാര മത്സ്യ പരിപാലനം, ഓമന മൃഗങ്ങൾ, ക്രാഫ്റ്റുകൾ, പാചകം, ലഘുവ്യായാമങ്ങൾ, ഹോബികൾ എന്നിവയ്ക്ക് സമയം നിശ്ചയിച്ച് കുട്ടികളെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും റോബോട്ടിക്സും ഭരിക്കാനിടയുള്ള ഭാവിലോകത്ത് , നല്ല വൈകാരിക പക്വതയും വ്യക്തിത്വവുമുള്ളവരുമായി വളരാനാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നോർക്കുക.

റോബോട്ടുകൾക്ക് മനുഷ്യരേക്കാൾ വേഗത്തിലും , തെറ്റുവരുത്താതെയും അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കാനാവുമെന്നതിനാൽ , ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല തൊഴിൽ മേഖലകളിലും ഭാവിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും യന്ത്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നും, അപ്പോൾ മനുഷ്യർ കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകവും വൈകാരിക ബുദ്ധിയും വേണ്ട മേഖലകളിലായിരിക്കും ഭാവി കരിയറുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിവരിക എന്നും പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിഷയാന്തര പഠനത്തിന്റെ സാധ്യതകളെകുറിച്ചും രക്ഷിതാക്കൾ അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം.

ശീലങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം

അറിവ്, കഴിവ്, മനോഭാവം, ശീലങ്ങൾ ഇവയാണല്ലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയുടെ അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ ശീലങ്ങൾ എറെയും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കുടുബത്തിലും സ്കൂളിലുമാണല്ലോ. കോവിഡ് ലോക്ക് ഡൗൺ ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത് കുട്ടികളുടെ ദൈനംദിന ശീലങ്ങളിലാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു.

സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ കാലത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതു മുതൽ ഒരു സമയ ക്രമീകരണം പാലിച്ചു പോകാൻ ശീലിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം, സാമൂഹ്യ പെരുമാറ്റരീതികൾ,അധ്യാപകരോടുള്ള ബന്ധം, പഠന - പരീക്ഷാ ശീലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാണ്.

ജീവിതം സ്വയം നെയ്തുണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു പരവതാനി പോലെയാണ്. ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു ചിന്തയോ, പ്രവർത്തനമോ ആസ്വാദനമോ കൊണ്ട് ഇഴ കോർത്ത് മനോഹരമാക്കേണ്ട ഒരു പരവതാനി. ഭാവി ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാനും , സ്വന്തം ജീവിത ദൗത്യം രൂപീകരിക്കാനും ഹൈസ്കൂൾ പ്രായത്തിലേ കുട്ടികൾക്കു സാധിക്കണം. കേവലം പരീക്ഷാ വിജയമല്ല, അതിനപ്പുറമുള്ള ജീവിത വിജയമാണ് ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത് എന്ന ചിന്ത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണം. കുട്ടികളിൽ ശീല രൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും എന്നു തോന്നുന്നു.

• വിദ്യാലയ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലെന്നപോലെ ദിനാരംഭത്തിൽ കൃതൃത പുലർത്തുക.

• ' ടു - ഡൂ' ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ - അതാതു ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചും, സമയമനുസരിച്ചും ക്രമീകരിച്ച്എഴുതുയും, ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രവൃത്തികളെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഫലപ്രദമായ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് രീതി കൂടിയാണ്.

• നല്ല ഭക്ഷണശീലം - ആവശ്യത്തിന് കലോറിമൂല്യവും വിറ്റാമിനുകളും ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഈ കാലയളവിൽ കുട്ടികൾക്കുചിതം. വീട്ടിൽ തന്നെയിരിക്കുമ്പോൾ അമിതാഹാരം ശീലിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

• അടുക്കളത്തോട്ട നിർമ്മാണത്തിലും പാചകത്തിലും പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള (Adaptability) ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അന്യവൽക്കരണം (Alienation) കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

• ഉറക്കത്തിന്റെ താളം പാലിക്കുക. സ്ഥിരമായ ഉറക്ക ഷെഡ്യൂൾ നിലനിർത്തുക. 7-9 മണിക്കൂർ രാത്രിയുറക്കം ബുദ്ധി വികാസത്തിനും അനിവാര്യമാണ്. വൈകുന്നേരം സ്‌ക്രീൻ സമയം പരിമിതപ്പെടുത്തുക, ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാം.

• കുട്ടികളിൽ വൈകാരിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ഡയറിയെഴുത്തും സർഗ്ഗാത്മക രചനയും ശീലിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് എഴുതിയോ വരച്ചോ രേഖപ്പെടുത്താം. ചിന്തകളെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും 'സ്റ്റാറ്റസ് ' പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതും 'പ്രദർശനപരത' വളരാനും , ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ ഡയറിയെഴുത്ത് കുട്ടിയിൽ സ്വാവബോധവും (Self Awareness) ഏകാഗ്രതയും(Concentration) വളർത്താനുപകരിക്കും. രക്ഷാകർതൃത്വം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് 'കുട്ടികളോടൊപ്പം വളരാൻ ' രക്ഷിതാക്കളെയും സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇതിനേക്കാളുപരിയായി കുട്ടികൾ വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളോ സമ്മർദ്ധങ്ങളോ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലറുടെ സേവനം തേടാൻ ഒട്ടും മടിക്കരുത്.

