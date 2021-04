മെഡിസിനും സയൻസിനുമപ്പുറമുള്ള പ്രഫഷനൽ പഠന സാധ്യതകളും സ്ഥാപനങ്ങളും അറിയാം

ചോദ്യം: മകൾ പിസിബി - സൈക്കോളജി ഓപ്ഷനോടെ പ്ലസ്ടു പഠിക്കുന്നു. നീറ്റിനു തയാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല. സൈക്കോളജിയിലും വലിയ താൽപര്യമില്ല. വര, പെയിന്റിങ് തുടങ്ങിയ അഭിരുചികളുണ്ട്. ഏതു പ്രഫഷനൽ കോഴ്സിനു ചേരണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്.



ഉത്തരം: ചിത്രരചനയിലും പെയിന്റിങ്ങിലും താൽപര്യമുള്ളവർക്കു ഫൈൻ ആർട്സ്, ഡിസൈൻ, വിഷ്വൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ, ആർട് ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പഠനത്തിന് അവസരമുണ്ട്. ഐഐടി ബോംബെ, നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ (എൻഐഡി), ബറോഡ എംഎസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മുംബൈ ജെജെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ്, ഹൈദരാബാദിലെ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ആർക്കിടെക്ചർ & ഫെൻ ആർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കൊൽക്കത്ത വിശ്വഭാരതി, ഡൽഹി സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിലും കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല, കേരളത്തിലെ വിവിധ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ കോഴ്സുകൾ പരിശോധിക്കാം.

താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാവുന്ന മറ്റു പഠനമേഖലകളുമുണ്ട്. ഐഐഎം റോത്തക്, റാഞ്ചി, ജമ്മു, ബോധ്ഗയ ,റോത്തക്കിലെ നാഷനൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് പിജി ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്, ദേശീയ നിയമ സർവകലാശാലകളിലും ലോ കോളജുകളിലുമുള്ള എൽഎൽബി, കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ക്യാംപസുകളിലെ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്ലസ്ടുവിനു ശേഷം ചേരാവുന്ന പ്രഫഷനൽ പ്രോഗ്രാമുകളാണ്.

ഇവയിൽ ചില പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശന തീയതി കഴിഞ്ഞു കാണും. കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അഭിരുചിക്കും സ്ഥാപനത്തിന്റെ മികവിനും തന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ മറക്കരുത്.

