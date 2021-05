ഈ മാസം എഴുത്തുപരീക്ഷ വേണ്ട: കേന്ദ്രം

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ മാസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുപരീക്ഷകളും മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അമിത് ഖേര നിർദേശിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ചു സർവകലാശാല മേധാവികൾക്കുൾപ്പെടെ കത്തയച്ചു. ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾ തുടരാം.

എൽഎസ്എസ്, യുഎസ്എസ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി

ഈ മാസം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച എൽഎസ്എസ്, യുഎസ്എസ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി. പത്താം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലമെന്ററി എജ്യുക്കേഷൻ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ (അറബിക്, ഉറുദു, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി) പരീക്ഷകളും മാറ്റി.

ബിഫാം അലോട്മെന്റ്



ബിഫാം (ലാറ്ററൽ എൻട്രി) കോഴ്സിലേക്കുള്ള ഒന്നാംഘട്ട കേന്ദ്രീകൃത അലോട്മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് www.cee.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഏഴിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകാം.

എംഫാം അലോട്മെന്റ്



എംഫാം ഒന്നാംഘട്ട കേന്ദ്രീകൃത അലോട്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു. www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓപ്ഷനുകൾ എട്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

