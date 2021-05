മൈസൂരു സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിവിധ കോഴ്സുകൾ

കേൾവിപരിമിതിയുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ശാസ്‌ത്രീയമായി പഠിച്ചു യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഭേദപ്പെട്ട തൊഴിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണ് മൈസൂരുവിൽ 55 വർഷമായുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്. വെബ്സൈറ്റ്: www.aiishmysore.in. പ്രവർത്തനം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ഫീസ് കുറവാണ്. മിക്ക കോഴ്സുകളിലും പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് / ഫെലോഷിപ് ലഭിക്കും. മുഖ്യ പ്രോഗ്രാമുകൾ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ ചുവടെ.

എ) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വഴി പ്രവേശനം. എൻട്രൻസ് തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

1) ബിഎഎസ്എൽപി (ബാച്‌ലർ ഓഫ് ഓഡിയോളജി & സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പതോളജി): ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി അടക്കം 3 സയൻസ്‌ വിഷയങ്ങളോടെ 12–ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക്; 4 വർഷം, 68 സീറ്റ്

2) എംഎസ്‍സി ഓഡിയോളജി / സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പതോളജി: ബിഎഎസ്എൽപി അഥവാ ബിഎസ്‌സി (സ്പീച്ച് & ഹിയറിങ്) വേണം. 2 വർഷം, 40 സീറ്റ് വീതം

ബി) എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റില്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ.

1) എംഎഡ് സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേഷൻ (ഹിയറിങ് ഇംപെയർമെന്റ്): ബിഎഡ് സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേഷൻ (എച്ച്ഐ) അടക്കം യോഗ്യതകൾ – http://rehabcouncil.nic.in നോക്കുക; 2 വർഷം, 22 സീറ്റ്

2) ബിഎഡ് സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേഷൻ (ഹിയറിങ് ഇംപെയർമെന്റ്): ബിരുദം; 2 വർഷം, 22 സീറ്റ്

3) പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ലിങ്ഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പതോളജി, (12 സീറ്റ്) / ഫൊറൻസിക് സ്പീച്ച് സയൻസസ് & ടെക്നോളജി (12) / ഓഗ്‌മെന്റേറ്റിവ് & ഓൾട്ടർനേറ്റിവ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ (22) / ഓഡിറ്ററി വെർബൽ തെറപ്പി (12) / ന്യൂറോ ഓഡിയോളജി (12): ബന്ധപ്പെട്ട ബിരുദം (വിശദവിവരം പ്രോസ്പെക്ടസിൽ), കോഴ്സ് ദൈർഘ്യം ഓരോ വർഷം

സി) റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വഴി പ്രവേശനം. പരീക്ഷാഫീസും മറ്റും അറിയാൻ www.rehabcouncil.nic.in.

1) ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹിയറിങ് എയ്ഡ് & ഇയർ മോൾഡ് ടെക്നോളജി: 28 സീറ്റ്. പ്ലസ്ടു / ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഐടിഐ ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഡെന്റൽ ടെക്നിഷ്യൻ

2) ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേഷൻ (ഹിയറിങ് ഇംപെയർമെന്റ്): 28 സീറ്റ്. കോഴ്സ് ദൈർഘ്യം ഓരോ വർഷം; പ്ലസ്ടു.

3) ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹിയറിങ് ലാംഗ്വേജ് & സ്പീച്ച് : മൈസൂരുവിൽ 30 +; ഓരോ സ്റ്റഡി സെന്ററിലും 28 സീറ്റ്. സയൻസ് കൈവഴിയിലെ പ്ലസ്ടു. കോഴ്സ് ദൈർഘ്യം ഓരോ വർഷം

ഡി) മൈസൂരു സർവകലാശാല എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വഴി പ്രവേശനം. www.uni-mysore.ac.in

1) പിഎച്ച്ഡി (ഓഡിയോളജി), 3 വർഷം, 9 സീറ്റ്

2) പിഎച്ച്ഡി (സ്പീച്ച് – ലാംഗ്വേജ് പതോളജി), 3 വർഷം, 9 സീറ്റ്

3) പിഎച്ച്ഡി സ്പീച്ച് & ഹിയറിങ് / ലിങ്ഗ്വിസ്റ്റിക്സ് / സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേഷൻ (ഇവ മൂന്നിനും ഫെലോഷിപ്പില്ല)

മിനിമം മാർക്ക് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടിവരും. ‘എ’ വിഭാഗം പ്രോഗ്രാമുകളിലെ എൻട്രൻസിനു ജൂൺ 10 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. തൃശൂരും കോഴിക്കോടും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽപ്പെടും. ‘ബി’ വിഭാഗത്തിലെ പ്രവേശനത്തിന് എൻട്രൻസില്ല. ഇതിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ ജൂലൈ 20ന് അകം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെത്തിക്കണം. സി വിഭാഗത്തിലെ പ്രവേശനത്തിന് www.rehabcouncil.nic.in നോക്കാം. പിഎച്ച്ഡി, പോസ്റ്റ്–ഡോക്ടറൽ പ്രവേശനവിവരങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ വരും.



