പഠനത്തിലും പരീക്ഷയിലും അടിമുടി മാറ്റം: ശുപാർശകളുമായി യുജിസി

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠനവും പരീക്ഷയും അടിമുടി മാറുന്ന ശുപാർശകളുമായി യുജിസി. പരമ്പരാഗത രീതിക്ക് പകരം ഓപ്പൺ ബുക് എക്സാം, വിദ്യാർഥികൾ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് പരീക്ഷയെഴുതുന്ന രീതി, ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം പരീക്ഷ, എഴുത്തിനു പകരം ഉത്തരം പറയൽ തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ് യുജിസി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയാണ് ഇവയെന്ന് യുജിസി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ–ഓഫ്‍ലൈൻ സമ്മിശ്ര പഠനമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏതുവിഷയത്തിലെയും അധ്യയനം 40% വരെ ഓൺലൈനായി മതിയാകുമെന്ന ശുപാർശയുമായി ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിങ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് മാർഗരേഖയുടെ കരട് യുജിസി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

സമ്മിശ്ര രീതിയിൽ, ക്ലാസുകൾക്കപ്പുറത്ത് കുട്ടികളുടെ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമാകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പൊതുജനങ്ങളുടെ കൂടി അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷമേ അന്തിമരൂപരേഖയാകൂ.

English Summary: Changes In Education And Examination