ഒരുമിച്ചു പിറന്ന 3 കുസൃതിക്കുടുക്കകൾ നാളെ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക്

ഒരുമിച്ച് പിറന്ന മൂവർ സംഘം നാളെ ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്ക്. അധ്യാപക ദമ്പതികളായ മണിമല, കരിക്കാട്ടൂർ, കുന്നുംപുറത്തു സിറിയക് മാത്യുവിന്റെയും ലിസ മരിയയുടെയും ഇളയ മക്കളായി ജനിച്ചവരാണ് ഇവർ; അഡോൺ, അനിൽഡ, അനിഷ്ക.

2014 ഓഗസ്റ്റ് 10 ന് കാരിത്താസ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ജനനം. സിറിയക് മാത്യു ആലപ്പുഴ മുട്ടാർ സെന്റ്ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ്. അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂത്രപ്പള്ളി സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലാണ് ഇവർ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ചേർന്നത്.

സിറിയക് ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനും ലിസി മരിയ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപികയുമാണ്. അ‍ഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയായ ചേച്ചി അമേയ കുരുന്നുകളുടെ കുസൃതിക്ക് കൂട്ടായുണ്ട്.



