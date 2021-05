അവർ അക്ഷരലോകത്തേക്ക്; കാണാമറയത്ത് കൺനിറഞ്ഞ് അമ്മ ചിരിക്കും

അമ്മയുടെ സ്നേഹവും കരുതലും താരാട്ടും അതിലൊളിപ്പിച്ച അഭയവും ഇല്ലാതെ വളർന്ന ഇരട്ടകൾ അക്ഷരലോകത്തേക്ക്. കുമരകം ആശാരിശേരി ഭാഗത്ത് പറത്തറ ശിശുപാലന്റെയും ഷീബയുടെയും 3 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഇരട്ട പെൺകുട്ടികളായ അൻഷികയും അൻവികയും തിങ്കളാഴ്ച ഡേ കെയറിലേക്കു പോകും; ഒപ്പം പഠനത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവടുകളിലേക്കും. പുത്തൻ ഉടുപ്പുകളും ബാഗുകളും കിട്ടിയതോടെ തിടുക്കത്തിലാണ് ഇരുവരും.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞു 18 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണു ശിശുപാലൻ–ഷീബ (42) ദമ്പതികൾക്ക് ഇരട്ടക്കുട്ടികളുണ്ടായത്. 2018 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനായിരുന്നു ഷീബയുടെ പ്രസവം. അഞ്ചിന് മരിച്ചു.

ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തെടുത്തത്. ഷീബയ്ക്കു മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അൻഷികയ്ക്കു തൂക്കം കുറവായതിനാൽ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ഷീബയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അൻവികയ്ക്ക് മുലപ്പാൽ കുടിക്കാനായി.

ഷീബ

ആശുപത്രിയിൽനിന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനിരിക്കെ ഷീബയ്ക്കു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നു വെന്റിലേറ്ററിലായി. തുടർന്നാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലെ പരിചരണത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണു ഷീബയുടെ സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടത്തിയത്. ഷീബയുടെയും ശിശുപാലന്റെയും വീട്ടുകാരാണ് പിന്നീടു കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷകരായത് . കുമരകം ജംക‌്ഷനിൽ പച്ചക്കറിക്കട നടത്തുകയാണ് ശിശുപാലൻ.

Content Summary : Twins from Kumarakom all excited to start learning together