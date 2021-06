‘വിദ്യാഭ്യാസം ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ മാത്രമല്ല; എന്നു തുറക്കും അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്കൂളുകള്‍?’

വീണ്ടും ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കേരളം ഒരുങ്ങുകയാണ്. പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സജീവമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല പൂർവ വിദ്യാർഥി കൂട്ടായ്മകളും മത്സരിക്കുകയാണ്. ഇതു വഴി വിദ്യാഭാസ രംഗത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രീയ നിരൂപകൻ എൻ.എം.പിയേഴ്സൺ ‘മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു’ പ്രതികരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ മാത്രമല്ല

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങളായി കേരളത്തിലെ പൊതുബോധം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അടിസ്ഥാന വികസന സങ്കല്‍പങ്ങളോടു ചേര്‍ത്തുവച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. മോന്തായം പോയി ആടിയുലഞ്ഞിരുന്ന ക്ലാസുമുറികളില്‍നിന്ന് ഹൈടെക് ക്ലാസ്മുറികളിലേക്കു കേരളം നടന്നു കയറി. ഇപ്പോള്‍ നമുക്കു വിദ്യാഭ്യാസം കംപ്യൂട്ടറുകളും ഹൈടെക് ക്ലാസുകളും മള്‍ട്ടിലെവല്‍ കെട്ടിടങ്ങളും ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനങ്ങളുമായി സമരസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥി സംഗമത്തിനെത്തുന്ന പ്രിയ വിദ്യാര്‍ഥികളോടു പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ അഭ്യര്‍ഥന കെട്ടിടങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും കുറച്ചു കൂടി കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ വേണമെന്നുമാണ്.

ഇങ്ങനെ പ്രമുഖരും സാധാരണക്കാരും ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടര്‍ക്കഥയാകുമ്പോള്‍ ചിതലെടുത്തു പോകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പൈതൃകംതന്നെയാണ്. കുട്ടികളില്‍ ആവശ്യാനുസൃതം വളര്‍ന്നുവരേണ്ട സൃഷ്ടിപരത, ജിജ്ഞാസ, വൈകാരികത, പൗരബോധം, അപരസാന്നിധ്യം, തുടങ്ങിയവയെ അവരില്‍ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണു വിദ്യാഭ്യാസം. അതില്‍നിന്നു ഫില്‍റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതാണു നീതിമാന്മാരുടെ രൂപപ്പെടല്‍. കുട്ടികൾ നേടുന്ന അറിവിനെ പുതിയ ചിന്തയും പ്രവര്‍ത്തിയുമായി മാറ്റുന്ന ഒരു ആല്‍ക്കെമി അതിലുണ്ട്. മഹത്തായ ഈ സങ്കല്‍പങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് ‘ബ്രേക് ദ് ചെയിൻ’ ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം നാം അഭിമാനികളാവുമ്പോള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ റോള്‍ വിസ്മൃതിയിലേക്കു പോകും. അറിയലും വിമോചന സങ്കൽപങ്ങളും അങ്ങനെ അകലെയാവും. ലോകത്തിന് പലപ്പോഴും ദിശാബോധം നല്‍കുന്നത് മനുഷ്യ നിര്‍മിത മൂല്യങ്ങളും മാതൃകകളുമാണ്. പഠിക്കലിന്റെയും പഠിപ്പിക്കലിന്റെയും നിരന്തര പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഇതു നിരന്തരം പുനര്‍നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ നാം ഈ തുടര്‍ച്ചയിലാണ് ബ്രേക് ദ് ചെയിന്‍ എന്ന പ്രയോഗം നടത്തുന്നത്. അക്ഷരം മറന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന കാഴ്പ്പാട് മങ്ങിപ്പോയി. അതിന്റെ ഫലമായി ധാരാളം കുട്ടികള്‍ക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിയാതെയായി. ഇതിനു പ്രധാന കാരണം നാം ഇതുവരെ പിന്തുടര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലുണ്ടായ പിളര്‍പ്പാണ്.

എൻ.എം.പിയേഴ്സൺ

ക്ലാസ് മുറികളില്‍ അധ്യാപകര്‍ കുട്ടികളുടെ കയ്യക്ഷരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കോപ്പി പുസ്‌തകമായിരുന്നു. അതിനെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണര്‍ പുറത്താക്കി. അതിനു ഹാനികരമായ ഫലമാണ് ഉണ്ടായത്. നേരേചൊവ്വേ എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിയാത്ത കുട്ടികളെ അത് ഉല്‍പാദിപ്പിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലും സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളിലും അത് ഒരേപോലെയാണു ബാധിച്ചത്. വായിക്കാനും എഴുതാനും നല്ല രീതിയില്‍ വശമില്ലാത്ത ഇവ എത്തിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തു നിന്ന് ഇവര്‍ പടിയിറങ്ങി. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ അറിവില്ലായ്മയും അരിത്തമെറ്റിക്സിലെ താല്‍പര്യക്കുറവും ഭാഷാപരിജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവവും സ്വാശ്രയ എന്‍ജിനീയറിങ് കോേളജില്‍ പ്രവേശനം നേടുന്ന അന്‍പതുശതമാനത്തിലധികം കുട്ടികളെ ഡ്രോപ്ഔട്ടാക്കി. മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും വന്‍ നഷ്ടത്തിന് അത് ഇടയാക്കി.

ഓൾ പ്രമോഷൻ എന്ന കൺകെട്ടു വിദ്യ

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ദുരന്തത്തിന് പ്രധാന കാരണം ടി.എം.ജേക്കബിന്റെ കാലത്തു നടപ്പിലാക്കിയ ഓൾ പ്രമോഷന്‍ എന്ന കൺകെട്ടു വിദ്യയാണ്. അക്ഷരങ്ങളും അരിത്തമെറ്റിക്സും പഠിക്കേണ്ട താഴ്ന്ന ക്ലാസുകള്‍ മുതല്‍ കുട്ടിയുടെ പഠനത്തിന്റെ പാളം തെറ്റുന്നു. പാളം തെറ്റി ഓടിയ വണ്ടി പതിനൊന്നാം ക്ലാസുകളിലെത്തുമ്പോള്‍ പാളത്തിനു പുറത്തു സലഞ്ചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. പതിനൊന്നാം ക്ലാസില്‍ കുട്ടിയോട് നീൽസ്ബോറിന്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തം എഴുതാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ കുട്ടി ഫ്ലിപ്പ്ഡ് ക്ലാസ് പോലെ തലകീഴ് ഞൊട്ടി, ആറ്റം, നീല്‍സ്ബോർ, ക്വാണ്ടം തിയറി, എനര്‍ജി ലെവല്‍ എന്നൊക്കെഎഴുതും. ആ വാക്കുകളുടെ മുകളില്‍ പേനകൊണ്ട് ഒന്നു തോണ്ടി ഫുള്‍മാര്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിലയിരുത്ത ല്‍സമ്പ്രദായമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

ഒരുവിഷയത്തെയും കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ എപ്ലസുകാരനാക്കി മുദ്രയടിക്കുന്ന വിദ്യയാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷാ മൂല്യ നിര്‍ണയരീതി. നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഇതുവല്ലാതെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യരംഗത്തും പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടതുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാത്തവരെ മികച്ച പഠിതാക്കളാക്കുന്ന വ്യാജ നിര്‍മിതിയുടെ മൂല്യ നിര്‍ണയം ഉടച്ചുവാര്‍ക്കണം.

സർഗാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന സങ്കൽപം

എപ്ലസിന് യോഗ്യതയില്ലാത്തവരില്‍ എപ്ലസ് ഒട്ടിക്കാന്‍ വിമുഖതയും ലജ്ജയും തോന്നുന്ന അധ്യാപകരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് സര്‍ഗാത്മക വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നത്തിന് ഇടം ഒരുങ്ങുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കു ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ഓഫ് ലൈന്‍ മാതൃകയിലുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ആവശ്യമാണ്. അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കുകയാണു പ്രധാനം. സമൂഹത്തില്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തെയും വാക്സിനൈസ് ചെയ്താല്‍ സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കാം. കോവിഡിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞാല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളോേടെ സ്കൂള്‍ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് ശ്രമിക്കുമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടിയുടെ വാക്കുകള്‍ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

തുറന്ന സ്കൂളാണ് കുട്ടിയെ അതിന്റെ ജൈവ വ്യവസ്ഥയില്‍ എത്തിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ കുട്ടിയും ഒട്ടേറെ നൈപുണ്യം സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ ആര്‍ജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സഹജവാസനകളുടെ വികാസമാണത്. കൊറോണവൈറസ് കുട്ടികളുടെ അത്തരം സര്‍ഗാത്മക ലോകങ്ങളെയാണു കൊട്ടിയടച്ചത്. മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒളിച്ചുകളിയായി ദൈനംദിന ജീവിതം മാറുമ്പോള്‍ അതിജീവനമാണ് പ്രധാനം. അതിജീവനം മാത്രം മതിയോ? പോരാ, ഒരുവശത്തുകൂടെ അതിജീവനം ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോള്‍ മറുവശത്തുകൂടി നമുക്കു സ്വപ്നങ്ങളും തടുത്തുകൂട്ടാം.

English Summary: NM Pearson Speaks About Kerala Education System and it's Changing Face