എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ പുതിയ കോഴ്സിന് എൻബിഎ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർബന്ധം

എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ പുതിയ കോഴ്‌സ് അനുവദിക്കാൻ നാഷനൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ (എൻബിഎ) മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കാൻ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കെടിയു) തീരുമാനിച്ചു.

നിലവിലുള്ള ഒരു കോഴ്‌സിനെങ്കിലും എൻബിഎ അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ച കോളജുകൾക്കേ പുതിയ കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള എൻഒസി നൽകാവൂ എന്ന ശുപാർശ സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗം അംഗീകരിച്ചു.

എൻബിഎ അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിക്കാത്ത കോളജുകളിൽ പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ എഐസിടിഇ നിഷ്‌കർഷിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് ഉപരിയായി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നിർദേശിക്കുന്ന 3 മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടി പാലിക്കണം.

∙ മുൻ വർഷത്തെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ 50% ജയം.

∙ പകുതിയിലേറെ സീറ്റിലെങ്കിലും പ്രവേശനം.

∙ അക്കാദമിക് ഓഡിറ്റിങ്ങിലെ മികച്ച റാങ്കിങ്.

2020-21 വർഷം മുതലുള്ള അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് കുടിശിക അടച്ചുതീർക്കാൻ 6 മാസം കൂടി നൽകും. പിഴത്തുക ഒഴിവാക്കി. ഈ വർഷത്തെ അഫിലിയേഷൻ നടപടികൾ ജൂലൈ 31നു മുൻപ് പൂർത്തീകരിക്കും. അഫിലിയേഷൻ നേടുന്ന കോളജുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ സർവകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള കോളജുകൾ 38 മാത്രം

സർവകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലെ 138 എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ 38 എണ്ണത്തിനേ എൻബിഎ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ളൂ. എല്ലാ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകൾക്കും 5 വർഷത്തിനകം അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകാൻ അക്കാദമിക് കൗൺസിലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തും.

English Summary: National Board Of Accreditation Mandatory For New Courses In Engineering Colleges