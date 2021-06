സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെ വരവേൽക്കാൻ യുകെയിലെ സർവകലാശാലകൾ ഒരുക്കം തുടങ്ങി

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടെ എത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ യുകെയിലെ സർവകലാശാലകൾ ആരംഭിച്ചു. ജനസംഖ്യയിലെ മുതിർന്നവരിൽ 80 ശതമാനത്തിലധികം പേർക്ക്‌ കോവിഡ് വാക്സീൻ ആദ്യ ഡോസ് നൽകിയ യുകെ സാധാരണജീവിതത്തിലേക്ക് പതിയെ മടങ്ങുകയാണ്.

രാജ്യത്തെ വാക്സീൻ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/covid-19-vaccination-faqs-students-in-higher-education-institutions എന്ന ലിങ്കിൽ മാർഗരേഖ ലഭ്യമാണ്. യുകെയിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും സൗജന്യമായി വാക്സീൻ ലഭിക്കുമെന്ന് മാർഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുകെയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വാക്സീൻ നിലവിൽ നിർബന്ധമല്ലെന്നും ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾ മാതൃ രാജ്യത്ത് വെച്ചോ യുകെയിലെത്തിയ ശേഷമോ വാക്സീൻ എടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകി വരുന്നു.

മെയ് പകുതിയോടെയും അതിനു മുൻപുമായി യുകെയിലെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും സർവകലാശാലകളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അനുവാദം ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിരുന്നു. ടേം ആരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ എത്തുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ നടത്തി വരികയാണ്. യുകെ സർവകലാശാലകളിലെ മികവാർന്ന പഠനാനുഭവം ഇവിടേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി പഠനത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവസരമൊരുക്കിയ സർവകലാശാല മേഖലയെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യുകെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടർ വിവിയൻ സ്റ്റം അഭിനന്ദിച്ചു. "മുഴുവൻ സർവകലാശാല സമൂഹത്തിന്റെയും ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാൻ അക്കാദമിക രംഗത്തെ ജീവനക്കാർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. പുതിയ അക്കാദമിക വർഷത്തിൽ വിദ്യാർഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ",അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുകെയിലെ 140 ലധികം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യുകെ ഇന്റർനാഷണൽ.

കോവിഡിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കാനുള്ള കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ നിർദേശങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകാനുള്ള സൗകര്യം യുകെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് സഹായങ്ങൾ നൽകാനുള്ള സംവിധാനവും തയ്യാറാണ്.

മഹാമാരി നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയെങ്കിലും യുകെയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം വിദ്യാർഥികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി സസക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറും അസോസിയേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്റർനാഷണലുമായ പ്രഫ റിച്ചാർഡ് ഫൊള്ളറ്റ് പറയുന്നു. "ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ അധ്യയനം ഓൺലൈനാക്കിയും അധ്യാപന ഇടങ്ങളും ലാബുകളും കോവിഡ് സുരക്ഷിതമാക്കിയുമാണ് സർവകലാശാലകൾ ദ്രുതഗതിയിൽ മഹാമാരിയോട് പ്രതികരിച്ചത്. വിദ്യാർഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും അക്കാദമിക സമൂഹത്തെയും സുരക്ഷിതരാക്കി നിർത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ സുരക്ഷാ ഉപകരണം സസക്സിലെ ജീവനക്കാർ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി ചേർന്ന് ക്യാംപസിൽ കോവിഡ് പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുക്കി. പുതിയ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ, പുതുതായി ഇവിടെയെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വെർച്വൽ ഹബുകൾ, വെർച്വൽ ബിരുദദാന ചടങ്ങുകൾ, സ്വാഗത വാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ഇടത്തിൽ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ സർവകലാശാല നടപ്പാക്കി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടിങ ആപ്പിനു ഇന്നവേഷൻ അവാർഡും ലഭിച്ചു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച പഠനാനുഭവം ഒരുക്കാൻ യുകെയിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സൗത്ത് വെയിൽസ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥി വിപ്പർതി വേണു പറയുന്നു. വിദ്യാർഥികളെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ക്ലാസ് പഠനം കൂടുതൽ സജീവമാക്കാൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് സാധിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചും കൃത്യമായി അവയോട് പ്രതികരിച്ചും സർവകലാശാല എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർവകലാശാലയുടെ അഡ്വൈസ് സോൺ സഹായവും പിന്തുണയുമായി എത്തിയതായും വേണു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിദ്യാർഥികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി കൗൺസിലർമാർ, 24 മണിക്കൂറും നീളുന്ന ഹെൽപ് ലൈൻ സേവനം, ആരോഗ്യപരിചരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ലഭ്യത എന്നിവയെല്ലാം യുകെയിലെ സർവകലാശാലകൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും അവരെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് തങ്ങളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തുടർന്നുള്ള ആരോഗ്യപരിചരണ സേവനങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ലഭ്യമാകും.

ഹഡർസ്ഫീൽഡ് സർവകലാശാലയിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എജ്യുക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന റുമാനയും യുകെയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയിൽ സന്തുഷ്ടയാണ്. മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന മികച്ച അക്കാദമിക സമൂഹമാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നും, സർവകലാശാല കെട്ടിടങ്ങൾ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങൾ ആക്കുന്നതിന് അധികൃതർ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും റുമാന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുകെയിൽ വന്നിറങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫാൾമൗത്ത് സർവകലാശാല വിദ്യാർഥിനി അനന്യ ബാനർജിയും മനസ്സുതുറക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ശുചിത്വ മാർഗനിർദേശം, ക്യംപസിലെ ശുചിത്വ സ്റ്റേഷനുകൾ, ക്യംപസ് സ്പോർട്സ് സെന്ററിലെ മികച്ച പരിശോധന കേന്ദ്രം, സ്വയം പരിശോധന സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഈമെയിലുകൾ എന്നിങ്ങനെ കോവിഡ് സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ സർവകലാശാല ഒരുക്കിയ സജ്ജീകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അനന്യയ്ക്കും മതിപ്പേറെയാണ്.

യുകെയിലെത്തുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും കോവിഡ് സുരക്ഷിതവും സൗഹാർദ്ദപരവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തുവരികയാണെന്ന് സോളന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ പ്രഫ കാരെൻ സ്റ്റാൻടൻ പറയുന്നു. വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ സോളന്റ് സർവകലാശാല സമൂഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സെപ്റ്റംബറിൽ യുകെയിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് അതാത് സർവകലാശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.2021-22 അക്കാദമിക വർഷം യുകെയിൽ പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ സ്റ്റഡി യുകെ പേജിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/2021-22-academic-year

