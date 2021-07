പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകളിൽ വിദേശഭാഷകളും

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകളിൽ ഇനി ഫ്രഞ്ചും ലാറ്റിനും സിറിയൻ, റഷ്യൻ, ജർമൻ ഭാഷകളും.

ഹയർ സെക്കൻഡറി റെയർ സബ്ജക്ട് കോംബിനേഷനുകളിലെ ക്ലാസുകൾ കൂടിയാകുന്നതോടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ക്ലാസുകൾ എസ്ഐഇടി വഴി ദൂരദർശന്റെ മലയാളം ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാകും. സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് എസ്ഐഇടി ക്ലാസുകൾ തയാറാക്കുന്നത്. അറബിക്,ഉറുദു,സംസ്കൃതം വിഷയങ്ങളുടെ ക്ലാസുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഹയർസെക്കൻഡറി റെയർ സബ്ജക്ട് കോംബിനേഷനിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഫിലോസഫി, ആന്ത്രപ്പോളജി, ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുടെ ക്ലാസുകൾ രാവിലെ 6.30നും വൈകിട്ട് 5.30നും ആണ് ഇപ്പോൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. എസ്ഐഇടി കേരളയുടെ യുട്യൂബ് ചാനൽവഴിയും ക്ലാസുകൾ ലഭ്യമാണെന്ന് എസ്ഐഇടി ഡയറക്ടർ ബി. അബുരാജ് വ്യക്തമാക്കി.

ഈവർഷം ഇതുവരെ 400ൽ അധികം ക്ലാസുകൾ തയാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഈമാസം 15 ആകുമ്പോഴേക്കും മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കും. ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്കു പ്രാധാന്യം നൽകിയാണു ക്ലാസുകൾ.

English Summary: Foreign language classes to be part of General Education Department’s digital classes in Kerala