എസ്എസ്എൽസി ഫലം വന്നു, ഇനി എവിടെ പഠിക്കണം, ഏതു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

എസ്എസ്എൽസി ഫലം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എവിടെ പഠിക്കണം, ഏതു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം, എന്ന ആശങ്കകൾ ബാധിക്കാത്ത കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളുമുണ്ടാവില്ല.വിജയകരമായ കരിയറിന് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണല്ലോ.

10–ാം ക്ലാസിനുശേഷം ഒരു കുട്ടി ഏതു സ്ട്രീം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്നത് അയാളുടെ കരിയറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വിധിനിർണായകമായതുമായ ചുവടുവയ്പാണ്. പ്ലസ്ടുവിന് ഏതു കോമ്പിനേഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നത് വേണ്ടത്ര ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്. കുട്ടിയുടെ കഴിവുകളെയും താൽപര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തി വേണം വിഷയങ്ങൾ തിര ഞ്ഞെടുക്കാൻ .

പ്ലസ് ടു : സ്ട്രീമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ

ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ അഭിരുചിയുള്ളവർക്ക് മാത്‌സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി (PCMB) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കോമ്പിനേഷനാവാം. ബയോളജിയിൽ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മെഡിസിൻ, അഗ്രിക്കൾച്ചർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഉപരിപഠനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഗണിതം ഒരു വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ലതാവും . ഉപരിപഠനം കോമേഴ്സ്, നിയമം, മാനേജ്മെന്റ്, അക്കൗണ്ടൻസി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാവണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചവർക്ക് കോമേഴ്സ് / ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കോമ്പിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഭാഷകൾ ; ചരിത്രം, സോഷ്യോളജി, പൊളിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോമ്പിനേഷനാവാം. പക്ഷേ, ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചവർക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കോമേഴ്സ്, നിയമം, മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പഠനാവസരമുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നസ്ട്രീമിലെ പഠന വിഷയങ്ങൾ, ഉപരിപഠനസാധ്യതകൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തണം. സംശയങ്ങൾ അധ്യാപകരോടും കരിയർ വിദഗ്ദരോടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്.

സയൻസ്

എൻജിനീയറിങ്, മെഡിസിൻ, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഗണിതം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കോമ്പിനേഷനുകൾ യുക്തിപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഗണിതശാസ്ത്രം, ഫിസിക്സ്, കെമി സ്ട്രി, ബയോളജി, ബയോടെക്നോളജി, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാഫിക്സ്, ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നാലുവിഷയങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനുകൾ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുക. എൻജിനീയറിങ് / ഗണിതവും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും / ഫിസിക്സ് / കെമിസ്ട്രി എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നവർ മേൽസൂചിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഗണിതം,ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി എന്നിവ നിർബന്ധമായും തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

മെഡിസിൻ, ലൈഫ് സയൻസ്, പാരാമെഡിക്കൽ നഴ്സിങ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ബയോളജി ഉൾപ്പെടുന്ന നാലുവിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം.

സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്ലസ്ടു വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചവർക്കു നിരവധി ഉപരിപഠന സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് കാണുക.

∙എൻജിനീയറിങ്

∙മെഡിസിൻ

∙നഴ്സിങ്

∙പാരാമെഡിക്കൽ

∙ഗണിതശാസ്ത്രം/ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

∙കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്

∙ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി

∙അഗ്രിക്കൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി,

ഹോർട്ടികൾച്ചർ,

ഫിഷറീസ്

∙നിയമം

∙കൊമേഴ്സ്

മാനേജ്മെന്റ്

ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്

ഭാഷകൾ

സാഹിത്യം

ജേണലിസം

ഡിസൈൻ

∙CA, CS, CMA

ആർട്സ്/ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്

ഇക്കണോമിക്സ്, ചരിത്രം, സോഷ്യോളജി, പൊളിറ്റിക്സ്, ഭാഷകൾ, ജേണലിസം, സോഷ്യൽ വർക്ക്, ജ്യോഗ്രഫി, സൈക്കോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തതകൾ കോമ്പിനേഷനുകൾ ആർട്സ് / ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു പഠിക്കാനാവും. ഈ സ് ടീമിൽ പ്ലസ്ടു വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഉപരിപഠനം നടത്താനാവുന്ന ചില മേഖലകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

∙ഭാഷകൾ (ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി, വിദേശ ഭാഷകൾ, പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ)

∙സൈക്കോളജി

ആർക്കിയോളജി

ആന്ത്രപ്പോളജി

സോഷ്യോളജി

ജ്യോഗ്രഫി

സോഷ്യൽവർക്ക്

ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ

ഇക്കണോമിക്സ്

∙ഫൈൻ ആർട്സ്, തിയറ്റർ ആർട്സ്

ഫൊട്ടോഗ്രഫി

∙വെബ്ഡിസൈൻ

∙കൊമേഴ്സ്

ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

∙ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്

∙ഡിസൈൻ

സയൻസ്, കൊമേഴ്സ് വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചവർക്കും മേൽവിവരിച്ച മേഖലകൾ ഉപരിപഠനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

കൊമേഴ്സ്

പ്ലസ്ടുവിന് കൊമേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് കൊമേഴ്സ്, ഇക്കണോമിക്സ്, ബിസിനസ്, നിയമം എന്നിവ അഭികാമ്യമാണ്.

CA, CS, CMA എന്നീപ്രഫഷനൽ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ചേരാം.

പ്ലസ്ടുവിന് സയൻസ്, ആർട്സ് വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്കും മേൽപറഞ്ഞവിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുതടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല.

10–ാം ക്ലാസിനുശേഷം ചേരാവുന്ന ഡിപ്ലോമകൾ

SSLCയ്ക്കു ശേഷം തൊഴിൽ നേടാൻ സഹായിക്കുന്നനിരവധി ഡിപ്ലോമകളുണ്ട്. ആറുമാസം മുതൽ മൂന്നുവർഷം വരെദൈർഘ്യമുള്ള ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഒരുജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. ഫൊട്ടോഗ്രഫി, ത്രിഡി അനിമേഷൻ, ഫുട് വെയർ ടെക്നോളജി, അഗ്രികൾച്ചർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ്.

തുടർ പഠനത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ

കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ പഠനം മുമ്പോട്ടു കൊണ്ടുപോകണം. പ്ലസ്ടു കോഴ്സുകൾക്കു ശേഷം തുടർന്നെന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴേ ആലോചിക്കണം. ഐഐടികൾ, ഐസറുകൾ, ഐഐഐസ്‌സി, എൻഐടി എന്നിവയിൽ പ്രവേശനമാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകൾക്കൊരുങ്ങണം. മെഡിസിന് NEET ; നിയമ പഠനത്തിന് CLAT, AlLET ; മാനേജ്മെന്റ് പoനത്തിന് IIM IPMAT , JIPMAT ;ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠനത്തിന് NCHMJEE, ഡിസൈൻ പഠനത്തിന് UCEED, NID Entrance, അഗ്രിക്കൾച്ചർ പഠനത്തിന് NEET, ICAR Entrance ; ഐ ഐ ടി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആന്റ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് ; NIFT എൻട്രൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനിണക്കുന്നവയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും വേണം.

