ബിഹാറില്‍ നിന്നെത്തി; ഫുൾ എ പ്ലസ്; മലയാളം പൊന്നുപോലെ; അഭിമാനനേട്ടം

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ എപ്ലസ് നേടി അഭിമാന നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിഹാർ സ്വദേശി സെയ്ദ് സാഹിദ്. ഈരാറ്റുപേട്ട ഹയാത്തുദ്ദീൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ച സെയ്ദിന് മലയാളത്തിലടക്കം മികച്ച വിജയം. സെയ്ദിൻ്റെ നേട്ടം ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ. വിഡിയോ കാണാം.

മലയാളത്തിന്‍റെ മധുരവും നുകർന്നാണ് സെയ്ദിന്‍റെ നേട്ടം. ഒന്നാം വയസിൽ പിതാവിനോടൊപ്പം ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെത്തിയ സെയ്ദ് എൽകെജി മുതൽ ഹയാത്തുദ്ദീൻ ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അതും മലയാളം മീഡിയം. ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ പർദ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരനാണ് സെയ്ദിന്‍റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് വാഹിദ്. മകന്‍റെ നേട്ടത്തിൽ കേരളത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ്. സെയ്ദിന്‍റെ സഹോദരൻ ഷാഹിദ് ഹുസൈൻ ഇതേ സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.

English Summary: Bihar Student Got Full A Plus In SSLC