മാർക്ക് നിർണയം കർശനമാക്കാൻ സിബിഎസ്ഇ

10,12 ക്ലാസുകളുടെ മാർക്ക് നിർണയം, മോഡറേഷൻ എന്നിവയിൽ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും 95 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കു നേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും സ്കൂളുകൾക്കു സിബിഎസ്ഇ നിർദേശം നൽകി. 12–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ മോഡറേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി അവസാന മാർക്ക് ബോർഡിന്റെ പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റിൽ 22നു രാത്രി വരെ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

95 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കു നേടുന്നവരുടെ എണ്ണം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം 95 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്ക് നേടിയവരെക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല ഇക്കുറി ഇവരുടെ എണ്ണം. ഓരോ വിഷയത്തിനും നിശ്ചിത ശതമാനം മാർക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിലും വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ മാർക്ക് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം 31നു ശേഷം പ്രത്യേകമായി നടത്തുമെന്നാണു ബോർഡ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. സിബിഎസ്ഇ 10–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം അടുത്തയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേക്കും. 12–ാം ക്ലാസ് ഫലം 31നു മുൻപു പുറത്തുവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ.

English Summary: CBSE 10th and Plus Two Examination Result