കീം 2021 : അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഓൺലൈനിൽ, അപാകത തിരുത്താം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള എൻജിനീയറിങ്/ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് (കീം) ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചവർക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണരുടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയ കീം 2021 കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടൽ എന്ന ലിങ്ക് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപേക്ഷാനമ്പരും, പാസ്‍വേഡും നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ പേജ് ദൃശ്യമാകും. പ്രൊഫൈൽ പേജിൽ ലഭ്യമാക്കിയ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എന്ന മെനു ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് എന്നിവയിൽ അപാകതയുള്ള അപേക്ഷകരുടെയും ഫീസിന്റെ ബാക്കി തുക അടയ്ക്കാനുള്ളവരുടെയും അപേക്ഷകരുടെ പേര് തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മെമ്മോ ഉള്ളവരുടെയും അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ അപേക്ഷകർ പ്രൊഫൈൽ പേജിൽ ലഭ്യമായ മെമ്മോ ഡീറ്റൈൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപേക്ഷയിലെ ന്യൂനത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും. ഈ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭ്യമാക്കും. 21ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കു മുൻപായി അപാകത പരിഹരിക്കാത്തവരുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതല്ല. അപേക്ഷാ നമ്പർ അറിഞ്ഞു കൂടാത്തവർക്ക് വെബ്സൈറ്റിലെ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫോർഗറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകി അപേക്ഷാ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം.

Content Summary: KEAM Admit Card 2021 has been released for Kerala Engineering Architecture Medical Entrance Examination