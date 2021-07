ജനകീയ സംഭാവനയിലൂടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണം

എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പാഠപുസ്തകം പോലെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും സംഭാവന സ്വീകരിക്കാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എജ്യുക്കേഷനൽ എംപവർമെന്റ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. ഇതിനായുള്ള ജനകീയ പ്രചാരണം സർക്കാർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ പഠനസൗകര്യം ലഭ്യമാണെന്നും എത്ര ഉപകരണങ്ങൾ വേണമെന്നും പിടിഎകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്കൂൾതല സമിതി കണക്കാക്കും. ഈ വിവരം തദ്ദേശസ്ഥാപന, ജില്ലാതലങ്ങളിൽ ക്രോഡീകരിക്കും.

വിവരശേഖരണത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി സ്കൂൾ, വാർഡ്, തദ്ദേശസ്ഥാപന, ജില്ലാ, സംസ്ഥാനതല സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും. ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപകരണങ്ങളോ പണമോ സംഭാവനയായി നൽകാം. കോർപറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പൊതുനന്മ ഫണ്ടും വിനിയോഗിക്കാം. പൊതുനന്മ ഫണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക പ്രോജക്ട് തയാറാക്കി നൽകാനുള്ള സംവിധാനവും പോർട്ടലിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും. പൂർവവിദ്യാർഥികൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ എന്നിവരടങ്ങിയ വൻ ജനകീയ മുന്നേറ്റമായി ഇതിനെ മാറ്റണം.

ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ളവർക്കു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ വായ്പ, ചിട്ടി ലഭ്യമാക്കും. സഹകരണ ബാങ്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പലിശരഹിത വായ്പ പദ്ധതിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുമ്പോൾ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കു കൂടി കൊടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരെ അതിനു പ്രേരിപ്പിക്കണം. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കും. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലനം കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കും നൽകും. ഊരുകളിൽ പഠന മുറികൾ ഒരുക്കും. – മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



Content Summary : Kerala CM Pinarayi Vijayan announces multi-pronged strategy to ensure gadgets, connectivity for all students