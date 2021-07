ജർമനിയിലെ ഗവേഷണ-ഫെലോഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ: ഓൺലൈൻ സെഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയും ജർമൻ കോൺസുലേറ്റും ചേർന്ന് ‘ജർമനിയിലെ ഗവേഷണ-ഫെലോഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ അധ്യാപകർക്കായി 22 ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ഓൺലൈൻ സെഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ജർമനിയിലെ കോളജുകളിൽ നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങളും ഫെലോഷിപ്പുകളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും സെഷൻ നൽകും. ജർമനിയിലെ സർവകലാശാലകളിൽ ഗവേഷണ പഠനത്തിന് താൽപര്യമുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം.ഗവേഷണ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗ്രാന്റുകളും ജർമൻ സർവകലാശാലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.എം.എസ്. രാജശ്രീ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് https://tinyurl.com/ktu-germany- ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. സെഷന്റെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം https://www.facebook.com/apjaktu ൽ.

