106ാം വയസിൽ നാലാം ക്ലാസ് തുല്ല്യത പരിക്ഷയെഴുതി വിജയിച്ച് ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഭാഗീരഥിയമ്മ അന്തരിച്ചു. കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രസ്ഥാനത്തിനും അഭിമാനമായ ഭാഗീരഥിയമ്മ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നാരീശക്തി പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Bhagheerathy Amma, the oldest student in Kerala Passed away