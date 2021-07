ഓടിട്ട വീടും കാർ പോകാത്ത വഴിയും മൂലം വിദ്യാഭ്യാസ ലോണില്ല: ഉന്നതപഠനം മുടങ്ങി വിദ്യാർഥിനി

സൈക്കോളജി ഐച്ഛികവിഷയമായി എടുത്ത് ബിരുദപഠനം തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ കണ്ട സ്വപ്നം കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് എത്തിയിട്ടും നേടിയെടുക്കാനാവുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണു തിരുവനന്തപുരം തമലം സ്വദേശിനിയായ അലിഡ ഡോറിൻ എന്ന വിദ്യാർഥിനി. ലണ്ടനിലെ ഗോൾഡ്സ്മിത്ത്സ് സർവകലാശാലയിൽ എംഎസ്‌സി ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ആൻഡ് മ്യൂസിക് എന്ന ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച ഏക വിദ്യാർഥിനിയാണ് അലിഡ. എന്നാൽ പരിമിതമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സമർപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ അപേക്ഷ ബാങ്ക് നിരസിച്ചതോടെ അലിഡയുടെ തുടർവിദ്യാഭ്യാസം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.

കോഴ്സ് ഫീ ആയ 18.24 ലക്ഷം രൂപയും പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലയളവിലെ താമസം അടക്കമുള്ള ചെലവുകളും കണക്കിലെടുത്ത് 31 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ലോണിനാണ് അലിഡ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ മൂന്നു സെന്റിൽ ഓടിട്ട വീടും ടൂവീലർ മാത്രം എത്തുന്ന വഴിയുമാണ് അലിഡയ്ക്ക് ഉള്ളത്. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബാങ്ക് അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീടു പല ബാങ്കുകളെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും മറുപടി അനുകൂലമായിരുന്നില്ല. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഉന്നതപഠനത്തിനായി വൻതുക ലോണെടുത്ത ശേഷം തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ ബാധ്യത വരുത്തിവയ്ക്കുന്നവർ ഏറെയായതിനാലാണു ബാങ്കുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ അനുവദിക്കാത്തത്. കോഴ്സ് ഫീ എങ്കിലും ലോണായി തരണമെന്ന ആവശ്യവും നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് അലിഡ പറയുന്നു.

വഴുതക്കാട് വിമൻസ് കോളജിൽനിന്ന് ബിഎസ്‌സി സൈക്കോളജി പൂർത്തിയാക്കിയ അലിഡ അവസാന വർഷ ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മുൻ സെമസ്റ്ററുകളിലെല്ലാം 95 ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെയാണ് ഗോൾഡ്സ്മിത്ത്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. കൊറോണ മൂലം പരീക്ഷകൾ വൈകിയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മുൻ പരീക്ഷകളിലെ ഉയർന്ന മാർക്കും അലിഡയ്ക്ക് വയലിനിലുള്ള പ്രാവീണ്യവും കണക്കിലെടുത്തു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇളവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്പോഴും, ആവശ്യത്തിനു പണം കണ്ടെത്താനാവാത്തതിനാൽ പഠനം നടത്താനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുകയാണ്.

സ്വപ്നം കണ്ട മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ രാപകൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങി അഡ്മിഷൻ നേടിയിട്ടും അതു കൈവിട്ടു കളയേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് അലിഡ. സ്വകാര്യ ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അച്ഛൻ ബെന്നി ആന്റണിക്കു കൊറോണക്കാലത്ത് ജോലി നഷ്ടമായിരുന്നു. ദിവസ വേതനത്തിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റായി ജോലിചെയ്യുന്ന അമ്മ ഡോളി സ്റ്റെല്ലയുടെ വരുമാനം കൊണ്ടു വീട്ടാവശ്യങ്ങൾ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്തതിനാൽ, പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവസാന ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് അലിഡ.

അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ

Name: Dolly Stella

Account no: 67319546361

IFSC code: SBIN0070033

Google Pay: 9633554780 (ഡോളി സ്റ്റെല്ല)

ഫോൺ : 9544883004 (ബെന്നി ആന്റണി)

