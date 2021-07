പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയെഴുതി വിജയിച്ചത് 560 കോവിഡ് ബാധിതർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയെഴുതി വിജയം കണ്ടത് 560 വിദ്യാർഥികൾ. ഇവർക്കായി പ്രത്യേക പരീക്ഷാമുറികൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. ഏതാണ്ടു മുഴുവൻ പരീക്ഷകളും കോവിഡ് ബാധയ്ക്കിടെ എഴുതിയ വിദ്യാർഥികളുമുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിച്ചു പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്കെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്ക് ഇനി ‘സേ’ പരീക്ഷയ്ക്കൊപ്പം അവസരം നൽകും.



പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയെഴുതിയവരിലും വിജയശതമാനത്തിലും മുന്നിൽ സയൻസ് വിഭാഗമാണ്– 90.52 %. കൊമേഴ്സ്– 89.13%, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് – 80.43% എന്നിങ്ങനെയാണു വിജയം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾക്കാണ്; ഹിന്ദി– 99.84%, അറബിക്– 99.96%, മലയാളം– 98.75%, ഇംഗ്ലിഷ് – 92.61%. ബയോളജി– 96.59, ഫിസിക്സ്– 92.93, മാത്‌സ്– 93.43, കെമിസ്ട്രി– 93.24, ഇക്കണോമിക്സ്– 91.08, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്– 94.82, അക്കൗണ്ടൻസി– 94.33 എന്നിങ്ങനെയാണു മറ്റു പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലെ വിജയശതമാനം.

കൂടുതൽ എ പ്ലസ് മലയാളത്തിനാണ്–1,12,748. ഇംഗ്ലിഷ്–86,774, ഹിന്ദി– 75,543, കെമിസ്ട്രി–64,308, ബയോളജി–54,073 എന്നിവയാണ് എ പ്ലസ് കൂടുതലുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങൾ. 15 ടെക്‌നിക്കൽ സ്‌കൂളുകളിലെ 1198 വിദ്യാർഥികളിൽ 1011 പേർ ഉപരിപഠന യോഗ്യത നേടി (84.39%). കലാമണ്ഡലം ആർട് സ്കൂളിൽ 75 വിദ്യാർഥികളിൽ 67 പേർ വിജയിച്ചു.ചോയ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചോദ്യക്കടലാസ് ഉപയോഗിച്ചാണു പരീക്ഷകൾ നടത്തിയത് എന്നതിനാൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയ കുട്ടികളുടെ കണക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല.

