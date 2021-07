എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനത്തിന് പ്ലസ്ടു മാർക്ക്: അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു

ബിടെക് പ്രവേശനത്തിന് എൻട്രൻസ് സ്കോറിനു പുറമേ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ മാർക്ക് കൂടി പരിഗണിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. മുൻവർഷങ്ങളിലെ പോലെ ഇത്തവണയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നതിനു മാർക്ക് സമീകരണം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇതുവരെ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടില്ല.

സിബിഎസ്ഇയും മറ്റും ഇത്തവണ 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നടത്താത്തതിനാൽ ഈ വർഷം ്രവേശനത്തിന് ഹയർ സെക്കൻഡറി മാർക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടെന്ന ശുപാർശയാണു പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ സർക്കാരിനു നൽകിയത്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇതു ശരിവച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ എൻട്രൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും ബിടെക് പ്രവേശനമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽഅന്തിമ തീരുമാനം കേരള, സിബിഎസ്ഇ 12–ാം ക്ലാസ് ഫലം വന്ന ശേഷം എടുക്കാമെന്ന നിലപാടിലേക്കു പിന്നീടു മാറി.ഇതുസംബന്ധിച്ച ഫയൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ മുന്നിലാണ്. മന്ത്രിതലത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്താലേ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ സാധിക്കൂ.

