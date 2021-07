പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് കരിയർ കൗൺസലിങ്

ഹയർ സെക്കൻഡറി വകുപ്പിനു കീഴിലെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസന്റ് കൗൺസലിങ് സെൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനു രാവിലെ 6.30 മുതൽ രാത്രി 10.30 വരെ ‘കരിയർത്തോൺ’ എന്ന 16 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ കരിയർ കൗൺസലിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു.

പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞവർക്കു വിവിധ സെഷനുകളിലായി 35 കരിയർ ഗൈഡുമാർ കൗൺസലിങ് നൽകും.

‘സൂം’ വഴിയും CGAC യുട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയും പങ്കെടുക്കാം. സൂം മീറ്റിങ് ഐഡി 894 0507 0603, മീറ്റിങ്‌ കോഡ് 12345.

സമയക്രമം: രാവിലെ 6.30– 9.00: മെഡിക്കൽ, മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ, പാരാമെഡിക്കൽ; 9.30– 11.00: കൊമേഴ്സ്, 11.30– 2.30: എൻജിനീയറിങ്, ന്യൂ ജൻ കോഴ്സുകൾ, ‍ഡിസൈൻ; 2.30 – 5.00: ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, അധ്യാപനം, ആർട്സ്, സ്‌പോർട്സ്, വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾ; 5.00 – 8.00: ബേസിക് സയൻസ് ഡിഗ്രി, ഐടി; 8.00 – 10.30: ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകൾ, ഐടിഐ, പോളിടെക്‌നിക്.

English Summary : Counselling for Plus Two Passed Students