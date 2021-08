രാത്രി ഷിഫ്റ്റിൽ സ്ത്രീകളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കാമോ?; ഒരുക്കേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ..

ചോദ്യം : ഞങ്ങളുടെ പ്രിന്റിങ് പ്രസിലും ബുക്ക് സ്റ്റാളിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽപോലും രാത്രി 7നുശേഷം സ്ത്രീത്തൊഴിലാളികളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കാൻ യൂണിയൻ നേതൃത്വം സമ്മതിക്കുന്നില്ല. രാത്രി 7നു ശേഷം ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നിയമവശം എന്താണ്?

ഉത്തരം : താങ്കളുടെ പ്രിന്റിങ് പ്രസ് 1948–ലെ ഫാക്ടറി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത്. ഈ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 66(1) അനുസരിച്ച് രാവിലെ 6നു മുമ്പും വൈകിട്ട് 7നുശേഷവും സ്ത്രീത്തൊഴിലാളികളെ ഫാക്ടറികളിൽ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം വഴി ഏതെങ്കിലുമൊരു ഫാക്ടറിക്കോ ഒരു കൂട്ടം ഫാക്ടറികൾക്കോ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് ഇളവ് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം അനുവദിക്കുന്ന ഇളവ് രാത്രി 10നു ശേഷവും പുലർച്ചെ 5നുമുൻപും സ്ത്രീത്തൊഴിലാളിയെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുന്നതാകരുത്.



മുകളിൽ പറഞ്ഞ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കേരള സർക്കാർ 2003 ജൂൺ 7നു പുറപ്പെടുവിച്ച ജിഒ നമ്പർ 1852/2003 എൽബിആർ അനുസരിച്ച് ഏതാനും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രാവിലെ 6 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ സ്ത്രീകളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കാൻ തൊഴിലുടമകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വസ്ത്രനിർമാണം, നൂൽനൂൽപ്പും നെയ്ത്തും, പ്രിന്റിങ്, പാലിന്റേയും പാലുൽപന്നങ്ങളുടേയും ഉൽപാദനം, റബർ അധിഷ്ഠിത ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ–പാനീയ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് മേൽപറഞ്ഞ ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് മേൽപറഞ്ഞ ഇളവിന് അർഹത ഉള്ളത്.

∙ രാത്രി 10 വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീത്തൊഴിലാളികൾക്കു ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരുന്നതിന് സൗജന്യ വാഹന സൗകര്യം തൊഴിലുടമ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

∙ സ്ത്രീത്തൊഴിലാളികൾക്ക് രാത്രി താമസിക്കാൻ പ്രത്യേക ഡോർമിറ്ററി സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

∙ 2 സ്ത്രീകളടക്കം കുറഞ്ഞത് 5 തൊഴിലാളികളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

∙ വിശ്രമ സമയം ഉൾപ്പെടെ 9 മണിക്കൂറിലധികം ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല.

മേൽപറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പ്രിന്റിങ് പ്രസിൽ രാത്രി 10 മണി വരെ സ്ത്രീകളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കാൻ നിയമതടസ്സങ്ങളില്ല എന്നു കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ 1960ലെ കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാണു വരുന്നത്. ഈ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 20ൽ 21.12.2018ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് കടകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ത്രീകളെ രാത്രി 9 മണി വരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവരുടെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ രാത്രി 9 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദവും ഈ ഭേദഗതി തൊഴിലുടമകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രാത്രി 9നു ശേഷം സ്ത്രീകളെ ജോലിക്കു നിയോഗിക്കുന്നപക്ഷം മുകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾക്കു സമാനമായ വ്യവസ്ഥകൾ തൊഴിലുടമകൾ പാലിക്കണം എന്നു പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.



Content Summary : Thozhil Niyamavedhi Column by Adv, C. B. Mukundan - Night shift for Women - Guidelines