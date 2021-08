സാമ്പത്തിക സംവരണ മാനദണ്ഡം: പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം വൈകുന്നു

സാമ്പത്തിക സംവരണ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കുരുങ്ങി ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനം വൈകുന്നു. നിയമ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വിട്ടിട്ടു ദിവസങ്ങളായെങ്കിലും ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ല.

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സർക്കാർ. ഏകജാലക പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കി സെപ്റ്റംബറിൽ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും നീട്ടി വയ്ക്കാനാണു സാധ്യത. മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു ഹയർസെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർസെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിനു 10% സംവരണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

കോളജുകളിലെ മാതൃകയിലാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കിയത്. പ്ലസ് വണിന് അധികമായി അനുവദിച്ച സീറ്റുകൾ കൂടി കണക്കാക്കിയാണ് സംവരണം അനുവദിച്ചതെങ്കിലും സംവരണം ആകെ സീറ്റുകളുടെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടരുതെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. സാമ്പത്തിക സംവരണം വന്നതോടെ ആകെ സംവരണ സീറ്റുകൾ 58% ആയെന്നാണു കണക്ക്. ഇതു കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനിടയുള്ളതിനാൽ നിയമവകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായവും സർക്കാർ തേടിയിട്ടുണ്ട്. നയപരമായ വിഷയമായതിനാൽ മന്ത്രിസഭയിലും ചർച്ച ചെയ്തേക്കുമെന്നാണു സൂചന. പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനു റാങ്കിങ് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇത്തവണ വിജയശതമാനവും മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയവരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചതിനാൽ റാങ്കിങ്ങും പ്രവേശനവും സംബന്ധിച്ച് പരക്കെ ആശങ്കയുണ്ട്.

English Summary: Reservation for Economically Weaker Section: Delay In Plus One Admission