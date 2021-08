ഐസിഎസ്ഇ (10), ഐഎസ്‍സി (12) ക്ലാസുകളിൽ ഈ അധ്യയന വർഷം 2 സെമസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ചു പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് സിഐഎസ്‌സിഇ വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ നവംബറിൽ നടക്കും.

മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയായിരിക്കും ഇത്. അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിലോ ഏപ്രിലിലോ കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഓൺലൈനായോ ഓഫ്‍ലൈനായോ രണ്ടാം െസമസ്റ്റർ പരീക്ഷ നടത്തും. വർഷാവസാന ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഇരു പരീക്ഷകൾക്കും വെയിറ്റേജ് നൽകും. പ്രാക്ടിക്കൽ, ഇന്റേണൽ പരീക്ഷാ വിലയിരുത്തലുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

വെട്ടിക്കുറച്ച സിലബസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാഠഭാഗങ്ങൾ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ കൗൺസിൽ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. അതേസമയം, 9, 11 ക്ലാസുകളിലെ സിലബസിൽ മാറ്റമില്ല. ഈ ക്ലാസുകളിലേക്ക് ബോർഡ് പരീക്ഷയുണ്ടാകില്ല.

English Summary: ICSE, ISC Board Exam 2022 to be Conducted in Two Terms