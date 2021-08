ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഫാദി

അംബേദ്കറും മൻമോഹൻ സിങ്ങും അമർത്യാ സെന്നും പഠിച്ച ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് തിരൂർ നിറമരുതൂരിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് ഫാദി (18). ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ സ്വപ്നമായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയതാകട്ടെ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ലണ്ടനിലെ ‘സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ’ പഠിച്ചാണ്.

ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള പഠനവും പഠനേതര പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നേട്ടം സാധ്യമാക്കിയതെന്ന് ഫാദി പറയുന്നു.

ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് തുല്യമായ സിക്സ്ത് ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു വിഷയത്തിൽ എ സ്റ്റാറും 2 വിഷയങ്ങളിൽ എ യും വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 2 വിഷയങ്ങളിൽ എ സ്റ്റാറും ഒരു എയും നേടിയാണ് സ്വപ്നകലാലയത്തിലേക്ക് ഫാദി പ്രവേശനം നേടിയത്. 15–ാം വയസ്സിൽ തന്നെ കേംബ്രിജ്, ഓക്സ്ഫഡ്, ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവയിലൊന്നിൽ പ്രവേശനം നേടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടി സിക്സ്ത് ഫോം പഠനത്തിനായി സ്കൂൾ പോലും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫാദി പറയുന്നു. ഉന്നത പഠനം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പഠനരീതി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഹാരിസ് വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ സിക്സ്ത് ഫോം സ്കൂളിലേക്കാണ് മാറിയത്. ഇവിടെ വച്ച് ഫുട്ബോൾ, ബാഡ്മിന്റൻ, ജ്യോഗ്രഫി, ഇക്കണോമിക്സ് സൊസൈറ്റികളിൽ സജീവമായിരുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചർച്ച, സംവാദങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. അതിലും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളുടെ കുറിപ്പിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെ വിലയിരുത്തൽ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ബിഎസ്‌സി ഇക്കണോമിക്സ് ബിരുദ കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്.

വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിനൂതന സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനം സാധ്യമാക്കുകയാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് ഫാദി പറയുന്നു.

ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ 2004ൽ എംബിഎ ചെയ്യാനായി പോകുകയും പിന്നീട് അവിടെ താമസമാക്കുകയും ചെയ്ത നിറമരുതൂർ സ്വദേശി വളപ്പിൽ ഷരീഫിന്റെ മകനാണ് ഫാദി. എംഇഎസിന്റെ മംഗലത്തെയും തിരൂരിലെയും സ്കൂളുകളിലായിരുന്നു ഫാദിയുടെ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പഠനം. തുടർന്നാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ലണ്ടനിൽ താമസമാക്കിയത്. സ്ഥിര താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ലണ്ടനിലെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. സിക്സ്ത് ഫോം വരെ പഠനം പൂർണമായും സൗജന്യമാണ്. അവിടെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ കുറവാണെന്നും മികച്ച പഠന നിലവാരമുള്ളതിനാൽ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ‘ഹോം സ്റ്റുഡന്റ്സ്’ കൂടുതലായും പഠിക്കുന്നതെന്നും ഫാദി പറയുന്നു. മാതാവ്: ഫൗസിയ. സഹോദരി: മർവ

