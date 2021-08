പുതുയുഗപഠനം: പഠിക്കാം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും റോബട്ടിക്സും

പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തെറ്റില്ലാതെ തളരാതെ ആവർത്തിച്ചു ചെയ്യാൻ കംപ്യൂട്ടറിനു സാധിക്കും. പക്ഷേ, സ്വയം ചിന്തിക്കാനോ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അറിവുകൾ പ്രയോഗിക്കാനോ സാധാരണഗതിയിൽ കഴിയില്ല. നിയന്ത്രിതമായെങ്കിലും അതു ചെയ്യാവുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും റോബട്ടിക്സും. ആധുനികകാലത്തെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ രണ്ടു മേഖലകളായി ഇവ വളർന്നുകഴിഞ്ഞു.

കൃത്രിമബുദ്ധി വളരുന്നു

സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാർ അടക്കം വിസ്മയകരമായ പലതും വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിന്റെ കഴിവുകളെല്ലാമുള്ള കംപ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു മിക്ക വിദഗ്ധരും കരുതുന്നില്ല. പക്ഷേ, ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും മനുഷ്യരെപ്പോലെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കാൻ കംപ്യൂട്ടറുകളെ ശീലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണു ‘കൃത്രിമബുദ്ധി’ അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. നോക്കിക്കാണുക, പലരുടെയും ശബ്ദങ്ങളോ കൈയെഴുത്തുകളോ തിരിച്ചറിയുക, സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, പഴയ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക, രോഗനിർണയം നടത്തുക, യുക്തി പ്രയോഗിക്കുക, വിവർത്തനം ചെയ്യുക മുതലായവ കംപ്യൂട്ടറുകളെ ശീലിപ്പിക്കാം. ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കംപ്യൂട്ടർ നിയന്ത്രിത റോബട്ടുകളുമുണ്ട്.

∙എക്സ്പെർട് സിസ്റ്റംസ്: മനുഷ്യനെ അനുകരിച്ചു ബുദ്ധിപൂർവം പെരുമാറുക, പഠിക്കുക, വിശദീകരിക്കുക, വിദഗ്ധോപദേശം നൽകുക മുതലായവ നിർവഹിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളാണിവ. ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ വിദഗ്ധരുടെ സേവനം ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

∙ഹ്യൂമൻ‌ ഇന്റലിജൻസ് മെഷീനുകൾ: ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും സ്വയം ചിന്തിച്ചു തീരുമാനങ്ങളിലെത്താനും കഴിയുന്ന കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ.

ചില പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾ

∙എംഎസ്‌സി: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറ്റലിജൻസ് & മെഷീൻ ലേണിങ്/എംടെക് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്–യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്.

∙പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് & മെഷീൻ ലേണിങ്–ഇന്റർനാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ബെംഗളൂരു.

∙എംടെക്: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എൻജിനീയറിങ് – സ്പെഷലൈസേഷൻ : ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് / സൈബർ സെക്യൂറിറ്റി എൻജിനീയറിങ് (2) എംഎസ്‌സി: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് – സ്പെഷലൈസേഷൻ : മെഷീൻ ഇന്റലിജൻസ് / സൈബർ സെക്യൂറിറ്റി – ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള, തിരുവനന്തപുരം

∙എംടെക് ഇൻ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എൻജിനീയറിങ്–ഐഐടി മുംബൈ; ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കൊൽക്കത്ത; യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെട്രോളിയം & എനർജി സ്റ്റഡീസ്‍, ഡെറാഡൂൺ

∙എംഎസ്‌സി കംപ്യൂട്ടേഷനൽ ഇന്റലിജൻസ് & റൊബട്ടിക്സ്– യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷെഫീൽഡ്, യുകെ

റോബട്ടിക്സിന്റെ വഴികൾ

റോബട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യന്ത്രമനുഷ്യന്റെ രൂപം മിക്കപ്പോഴും മനുഷ്യന്റേതായിരിക്കയില്ല. തളരാതെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും പണിയെടുക്കും. പഠിപ്പിച്ച കാര്യം തെറ്റാതെ ആവർത്തിക്കും. കൊടിയ ചൂട്, അപായകരമായ വികിരണങ്ങൾ (റേഡിയേഷൻസ്) എന്നിവ താങ്ങാൻ മനുഷ്യർക്കു കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പല വ്യവസായങ്ങളിലുമുണ്ട്. റോബട്ടുകൾ അവിടെ തുണയായി വരും.

റോബട്ടുകളെ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയതു ജപ്പാനിലെ കാർ നിർമാണശാലകളിലാണ്. ആയുധങ്ങൾ, പണിക്കോപ്പുകൾ, വിശേഷ ഉപയുക്തികൾ എന്നിവയടക്കമുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്കു വേണ്ട രീതികളിൽ ചലിപ്പിക്കുകയും നീക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ റോബട്ടുകൾ അനുസരിക്കും. േപ്രാഗ്രാമുകൾ പരിഷ്കരിച്ചു നൽകുകയുമാകാം. റോബട്ടുകളുടെ രൂപകൽപന, നിർമാണം, ഉപയോഗം, സംരക്ഷണം എന്നിവയൊക്കെ റോബട്ടിക്സിന്റെ മേഖലകളാണ്.

പഠനം എവിടെയൊക്കെ

∙എംടെക് ഇൻ ഓട്ടമാറ്റിക് കൺട്രോൾ & റോബട്ടിക്സ്–എംഎസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വഡോദര.

∙എംടെക് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്–യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്.

∙എംടെക് റോബട്ടിക്സ്–ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, അലഹബാദ്

∙എംഇ ഓട്ടൊമേഷൻ & റോബട്ടിക്സ്–യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്, ഒസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹൈദരാബാദ്.

∙എംഎസ്‌സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിത്ത് സ്പെഷലൈസേഷൻ ഇൻ റോബട്ടിക്സ്–കൊച്ചി ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സർവകലാശാല

∙വിദേശ സർവകലാശാലകൾ: ഹാർവാർഡ്, സ്റ്റാൻഫഡ്, കാർണഗി മെല്ലൻ (യുഎസ്), കിങ്സ് കോളജ് ലണ്ടൻ.

∙റോബട്ടിക്സ് ഗവേഷണം: ബിറ്റ്സ്, പിലാനി, രാജസ്ഥാൻ; മണിപ്പാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി; ഐഐടി ബോംബെ; ഐഐടി കാൻപുർ.

English Summary: Career and scope of Artificial Intelligence and Robotics