ഏതു ജോലിക്കും ആളെത്തും; തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരമായി സർക്കാർ ‘സ്റ്റാർട്ടപ്’ റെഡി

വീട്ടിലെ കേടായ പൈപ്പ് നന്നാക്കാനും പറമ്പിലെ തേങ്ങ പറിക്കാനും വിവാഹച്ചടങ്ങിനു ഭക്ഷണം തയാറാക്കി വിളമ്പാനുമെല്ലാം ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ് കമ്പനികളിൽനിന്ന് ആളു വരും. ഏതു ജോലിക്ക്, ഏതു തരം തൊഴിലാളിയെ വേണമെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുണ്ടാകും. സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ സഹകരണ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച സ്റ്റാർട്ടപ് പദ്ധതിയിൽ 23 സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായി. ഇടുക്കിയിൽ രണ്ടും, കാസർകോട്ട് ഒന്നും രൂപീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഒൻപതു ജില്ലകളിലായാണ്, 45 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള തൊഴിൽ സംഘങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

വിവിധ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന ടൂൾ കിറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുതൽ, മരുന്നുവിതരണം നടത്തുന്ന കമ്പനികൾ വരെയുള്ള സംഘങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഐടി, സേവന, ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട്. സംസ്ഥാന സഹകരണമേഖലയിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംരംഭം. ആകെ 25 സംഘങ്ങളാണു തുടങ്ങുക. 1.75 കോടി രൂപയാണു സംഘത്തിനുണ്ടാകേണ്ട ഓഹരിമൂലധനം. ഓഹരിമൂലധനത്തിന്റെയും കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും ആകെത്തുകയുടെ 150 മടങ്ങ് വരെ വായ്പയെടുക്കാം. ഓഹരി, പ്രവേശന ഫീസ്, എ ക്ലാസ് അംഗങ്ങളുടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപം, വായ്പ, സബ്സിഡി എന്നിവയിലൂടെയാണു ഫണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. പാലക്കാട്ടും കൊല്ലത്തുമാണു കൂടുതൽ കമ്പനികൾ– നാലുവീതം.

ഇ–വേസ്റ്റിനും പരിഹാരം

ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമായതോടെ ഇ–വേസ്റ്റ് നീക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിനുള്ള പരിഹാരവും പുതിയ സംഘങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കോട്ടയത്തെ ഇ–നാട് യുവജന സഹകരണ സംഘമാണ് ഇ മാലിന്യം ശേഖരിക്കാനും സംസ്കരിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് അത്രയൊന്നും പരിചയമില്ലാത്ത ടൂറിസം രംഗത്തേക്കു ചുവട് വയ്ക്കുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ മെമോറിയൽ യൂത്ത് സഹകരണ സംഘമാണ്. ടൂറിസം പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയും ടൂറിസം വ്യവസായത്തിനുവേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയുമാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം.

ഇടുക്കിയിലും ടൂറിസം സഹകരണ സംഘം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർഗുഡ്സ് (എഫ്എംസിജി) ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പാർക്ക് തുടങ്ങാൻ ‘ഫിക്കി’യുമായി ചേർന്നു സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് എറണാകുളം നവപാലാന്തുരുത്ത് സംഘം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വട്ടിയൂർക്കാവ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിയർ സഹകരണ സംഘമാകും സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുക. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടെ സേവനങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയാണ് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഏതാനും മാസം മുൻപ് പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടേറെ പേരാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ആദ്യഘട്ട റജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിച്ചശേഷം വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ച് ഇതിൽനിന്നു യോഗ്യരായ അംഗങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇവർക്കു പരിശീലനവും നൽകി. സംഘത്തിന്റെ അറ്റാദായത്തിൽ നിന്നു 15 % കരുതൽ ധനമായി മാറ്റണമെന്നാണു നിർദേശം. 5% വീതം സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ടിലേക്കും പ്രഫഷനൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ടിലേക്കും മാറ്റണം. 10% അംഗങ്ങളുടെ സമാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്കാണ്. 25 ശതമാനത്തിൽ കവിയാത്ത തുകയാണു ലാഭവിഹിതമോ, ഡിവിഡന്റോ ആയി അംഗങ്ങൾക്കു നൽകുക. നിലവിൽ പുതിയ സംഘങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിൽ ചേരാനാകില്ല.

സ്റ്റാർട്ടപ് സംഘങ്ങളുടെ 9 ജില്ലകളിലെ തൊഴിൽമേഖലകൾ ഇങ്ങനെ:

തിരുവനന്തപുരം (3)

1. മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടെ സേവനങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കൽ

2 ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ്

3. തേങ്ങയിൽനിന്നുള്ള മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും വിതരണവും

കൊല്ലം (4)

1.കലാകാരൻമാർക്കുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ

2. അജൈവ മാലിന്യശേഖരണം, പുനരുപയോഗം

3. ടൂൾ കിറ്റ് ആപ് വഴി തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കൽ

4. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്

ആലപ്പുഴ (2)

1.പ്രിന്റിങ്, പബ്ലിഷിങ്

2. കേറ്ററിങ്

കോട്ടയം (3)

1.തൊഴിൽനൈപുണ്യമുള്ളവരുടെ തൊഴിൽസേന

2. ഇ മാലിന്യശേഖരണം, സംസ്കരണം

3. ടൂറിസം പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ്

പത്തനംതിട്ട (1)

ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ യൂണിറ്റ്

എറണാകുളം (2)

1.നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം, വിതരണം

2. നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങളുടെ ഹോം ഡെലിവറി

പാലക്കാട് (4)

1.ബേക്കറി ഉൽപാദനം, വിതരണം

2. കൃഷി

3. ലേബർ ബാങ്ക്

4. കൃഷി

കോഴിക്കോട് (2)

1.മരുന്നുവിതരണം, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ വിതരണം

2. മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലമിങ് ജോലികൾ

കാസർകോട് (2)

1.കാർഷികവിഭവങ്ങൾ മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുക

2. ഐടി, സേവനമേഖല, കേറ്ററിങ്, റസ്റ്ററന്റ്

English Summary: Kerala Department of Cooperation's Youth Cooperative Society Startups are Ready Now