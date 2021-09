അച്ഛനാണ് പ്രിയ അധ്യാപകൻ

അച്ഛനാണ് എന്റെ അധ്യാപകൻ. പരിശീലനം നൽകി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിച്ചത് അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ സി.വി.ദ്യാവയ്യ സിവിൽ സർവീസിലാണ്. കർണാടകയിൽ വനംവകുപ്പിൽ ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അച്ഛനെ കണ്ടാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ അച്ഛനും സുഹൃത്തുക്കളും വീട്ടിൽ ഒത്തുചേരുമായിരുന്നു.

പഠിച്ചതും വളർന്നതും ബെംഗളൂരുവിലാണ്. എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടി. കർണാടകയിൽനിന്ന് എംബിഎകൂടി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ബെംഗളൂരുവിലെ ടിസിഎസിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. അതിനിടെയാണ് സിവിൽ സർവീസ് ആഗ്രഹം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്. അധ്യാപകന്റെ വേഷമണിയാൻ അച്ഛനും തയാർ. അദ്ദേഹം ജോലിയിൽനിന്നു വിരമിച്ച സമയംകൂടി ആയിരുന്നു അത്.ഞാൻ കോച്ചിങ്ങിനായി ഒരിടത്തും പോയിട്ടില്ല. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ. അച്ഛനും മകളും എന്നതിൽനിന്ന് അധ്യാപകനും വിദ്യാർഥിനിയും എന്ന നിലയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറി. എന്റെ സിവിൽ സർവീസ് നേട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയമാണ്.

English Summary: D Shipa IPS About Her Father On Teacher's Day