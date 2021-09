‘സാന്ത്വന സ്പർശ’മായി ആ ഉപദേശം, പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായത് 37 വർഷം കഴിഞ്ഞ്

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം പ്രഫസറായ ഡോ. കെ.എൻ.പൈ സാറാണ് എന്നെ സ്വാധീനിച്ച എന്റെ ഗുരു.

50 വർഷം മുൻപ് 1971ൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ പൈ സാറുണ്ട്. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. കോട്ടയത്തേക്കു മടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം എന്നോട് 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ‘ഇക്ബാൽ, ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കഴിയുന്നത്ര രോഗികളെ സ്പർശിച്ചു സംസാരിക്കണം. അവരുടെ പേര് വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം’. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തത്വം – സാന്ത്വന സ്പർശം എന്നതാണ് സ്പർശിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്.

ഇവ പിന്നീട് ഞാൻ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ കഴിവതും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് നേരിട്ടു മനസ്സിലാക്കിയത് 2008ൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്കു വിധേയനായ ശേഷം കിടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. എന്നെ കാണാനെത്തിയ ഡോ.രാജൻ ജോസഫ് മാഞ്ഞൂരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു– ഇക്ബാൽ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. എല്ലാം ശരിയാകും. യഥാർഥത്തിൽ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആശ്വാസമായത്. 1971ൽ പൈ സർ എന്നോട് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായത്.

