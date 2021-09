എന്റെ പേര് ഓർക്കുന്നതു പോലും ഉണ്ടാകില്ല; പക്ഷേ, അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകൻ

സെന്റ് ആൽബർട്സ് കോളജിൽ കോമേഴ്‌സ് ആയിരുന്നു വിഷയം. ബിരുദ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠനവും ഒപ്പം കലാപ്രവർത്തനവും ചെറിയതോതിൽ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെ ഉള്ളതിനാൽ കൊമേഴ്സിലെ അധ്യാപകർക്കു ഞാനൊരു നല്ല വിദ്യാർഥിയേ ആയിരുന്നിരിക്കില്ല. ജോസ് പോൾ സർ ആയിരുന്നു വകുപ്പു തലവൻ. തികഞ്ഞ പെർഫെക്‌ഷനിസ്റ്റും മികച്ച അക്കാദമിഷ്യനും. വല്ലപ്പോഴും ക്ലാസിൽ കയറുന്ന എന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യാർഥി ആയിപ്പോലും കരുതിക്കാണില്ല. പക്ഷേ, എനിക്കദ്ദേഹത്തെ വലിയ ഇഷ്ടവും ബഹുമാനവും ആയിരുന്നു.

എന്നും രാവിലെ ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതു നല്ലതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ രാവിലെ നമ്മൾ പല്ലു തേയ്ക്കും, കുളിക്കും. അതുപോലെ അകം വൃത്തിയാക്കാൻ രാവിലെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം. അന്നു തുടങ്ങിയതാണു രാവിലെയുള്ള ചൂടുജലപാനം. അതിന്നും തുടരുന്നു. മറ്റൊരു ക്ലാസിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭഗവദ്ഗീത മികച്ച ഒരു ‘മാനേജ്‌മെന്റ് ടെക്സ്റ്റ്’ ആണെന്ന്. മതഗ്രന്ഥം എന്നതിനപ്പുറം അതെല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്നുതന്നെ ഞാൻ ഗീത വായന തുടങ്ങി. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത്. അതിനു മുന്നോടിയായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഞാൻ ‘ആത്മാവിൻ പുസ്തകത്താളിൽ’ എന്ന പാട്ടു പാടി. പിറ്റേ ദിവസം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന സബ്ജക്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പല ട്രെയ്റ്റുകൾ ആണ്, ചിലർക്കു ഭരണാധികാരി ആകാൻ, ലീഡർ ആകാൻ, അധ്യാപകൻ ആകാൻ, സംഗീതജ്ഞൻ ആകാൻ.. എന്ന് അദ്ദേഹം തുടർന്നു. അതിനു മുൻപൊരിക്കലും കലാകാരനെ മമതാപൂർവം അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചതായി എനിക്കോർമയില്ല. അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരാമർശം എന്നെ ഒരുപാടു സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഒരു വിദ്യാർഥി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ബിജിബാൽ എന്ന പേര് ഓർക്കുന്നു പോലും ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ, എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരിൽ ഒരാൾ തീർച്ചയായും ജോസ് പോൾ സാറാണ്.

