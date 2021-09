എന്നെ ഞാനാക്കിയത് സ്ഫടികത്തിലെ ചാക്കോ മാഷിപ്പോലൊരു കണക്കു മാഷ്: ജാഫർ മാലിക്

ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനവും കണക്കിലാണെന്നു ‘സ്ഫടികം’ സിനിമയിലൂടെ മലയാളക്കരയെ പഠിപ്പിച്ച ചാക്കോ മാഷിപ്പോലൊരു കണക്കു മാഷ് രാജസ്ഥാനിലുണ്ടായിരുന്നു. ബാസ്വാഡ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രദിമൻ ദ്വിവേദി. ആ കണക്കു മാഷിന്റെ പിഴയ്ക്കാത്ത കണക്കുകൂട്ടലാണ് എന്നെ ഇന്നത്തെ ഞാനാക്കിയത്. ഗവ. ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന പിതാവ് അബ്രാർ അഹമ്മദ് ജില്ല വിട്ടു സ്ഥലം മാറിപ്പോയിട്ടും കൂടെ പോകാൻ മാഷ് എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല. പത്താം ക്ലാസിൽ സ്കൂൾ മാറേണ്ടെന്നു മാഷ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണു ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായത്.

പിതാവ് സ്ഥലം മാറി ജില്ല വിട്ടതോടെ കണക്കു മാഷിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് ജീവിതം. ഉപദേശവും ഇടയ്ക്കു ശകാരവും പ്രത്യേകം ട്യൂഷനുമൊക്കെയായി മാഷിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വർഷം അവിസ്മരണീയം. ഒന്നു മുതൽ 10 വരെ രാജസ്ഥാനിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പഠനം. അന്നു പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരോടെല്ലാം ആദരവുണ്ട്. എങ്കിലും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച കണക്കു മാഷിനെ മറക്കുകയേയില്ല.

