ലത ടീച്ചർ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനൊരിക്കലും ഐപിഎസുകാരൻ ആകില്ലായിരുന്നു: കെ. കാർത്തിക്

കുട്ടികളെ കൃത്യമായി അറിയുന്നവർ. എല്ലാം ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുന്നവർ. മുഖമൊന്നു വാടിയാൽ വിവരം തിരക്കുന്നവർ. സ്ഥലകാലം നോക്കാതെ ഏതു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം പറഞ്ഞവർ. ഇങ്ങനെ സ്നേഹവും അറിവും വാരിച്ചൊരിഞ്ഞ അധ്യാപകരാൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു എന്റെ സ്കൂൾ പഠന കാലം. എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും കണക്കിൽ ശരാശരിക്കപ്പുറം കടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന എന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടുന്ന വിദ്യാർഥിയാക്കി മാറ്റിയ അധ്യാപിക ലതയെ എങ്ങനെ മറക്കും? പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൽ കണക്ക് അധ്യാപികയായി അവർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ തുരുഞ്ചാപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യ എൻജിനീയറും ആദ്യ ഐപിഎസുകാരനുമായി ഞാൻ മാറുമായിരുന്നോ എന്നു സംശയമാണ്. തിരുവണ്ണാമലൈ മൗണ്ട് സെന്റ് ജോസഫ് മെട്രിക്കുലേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണു 4 മുതൽ 12 വരെ പഠിച്ചത്. വീട്ടിൽ നിന്നു 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സൈക്കിളിലും ബസ്സിലുമായിട്ടായിരുന്നു ദിവസവും യാത്ര. സ്കൂൾ ഞങ്ങൾക്കു മറ്റൊരു വീടായിരുന്നു. അധ്യാപകരായിരുന്നു അതിന്റെ നെടുംതൂണുകൾ.

English Summary: K Karthik IPS About His Favourite Teacher On Teacher's Day