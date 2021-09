‘ഫോർഗോട്ടൻ പാസ്റ്റ്, ഹിഡൻ എമിനൻസ് : മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻ മിഡീവൽ കേരള’ ഒാൺലൈൻ പ്രഭാഷണം

മഹാ‌ത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷന്റെ (ഐയുസിഎസ്എസ്ആർഇ) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ഫോർഗോട്ടൻ പാസ്റ്റ്, ഹിഡൻ എമിനൻസ് : മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻ മിഡീവൽ കേരള’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 20 ന് ആറിന് ഒാൺലൈൻ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഐയുസിഎസ്എസ്ആർഇ വിസിറ്റിങ് ഫാക്കൽറ്റി ഡോ. ജോളി. കെ. ജോൺ പ്രഭാഷണം നടത്തും. എംജി സർവകലാശാല പ്രോ വൈസ് ചാൻസിലർ ഡോ. സി.ടി.അരവിന്ദ്കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. പങ്കെടുക്കാൻ: meet.google.com/gxp-vfkc-vfe

