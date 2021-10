നിസ്സഹായർക്കരികിലേക്കു കരുണയുടെ വിളക്കുമായി എത്തുന്നവർ

‘ഒരു ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീരനായി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടും, നൂറുകണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു നഴ്‌സ് എന്ന് അറിയപ്പെടും.’

പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞു നേടിയ ഭൂമികയാണ് കേരളക്കരയെങ്കിൽ, ആധുനിക കേരളം വെട്ടിപ്പിടിച്ചതു നന്മയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരികൾ സധൈര്യം ആതുരസേവനത്തിനു സമർപ്പിച്ചതു കൊണ്ടാണെന്ന് ഏതു ചരിത്രകാരന്മാരും കുറിക്കാതെയിരിക്കില്ല. കേരളക്കരയുടെ സമൂലവികസനത്തിനു നിദാനമായതു സാംസ്‌കാരിക നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലുകൾ മാത്രമല്ല; അറപ്പും വെറുപ്പും നിസ്സാരമാക്കി ഏതു നാട്ടിലും ഏതു നേരത്തും കടന്നുചെല്ലാൻ മടികാണിക്കാഞ്ഞ ചില മലയാളിത്തരുണികളുടെ ചങ്കുറ്റവും സഹജീവികളോടുള്ള കരുണയുമാണ്.

ഇന്ന് ലോകത്തെവിടെയും വളരെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള തൊഴിലാണ് നഴ്സിങ്. മച്ചിലേക്കു മാത്രം നോക്കിക്കിടക്കുന്ന, ആശുപത്രിയുടെ മടുപ്പിക്കുന്ന ഏകാന്തതയിൽ, വേദനയിൽ നമ്മെ തൊട്ടു പരിചരിക്കുന്ന, സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന, പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം. നമ്മുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സഹജീവി, അതാണ് നഴ്സ്. കോവിഡ് കാലത്തു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുനിൽക്കുമ്പോഴും തളരാതെ, തകരാതെ നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന അവരെ മറക്കാനാവുമോ?. മാന്യമല്ലാത്ത ഒരു തൊഴിൽ എന്ന പേരിൽനിന്ന് ബഹുമാന്യമായ ഒരു തൊഴിലായി ഈ മേഖല വികസിച്ചെങ്കിൽ അതിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ നിമിത്തമായ ചില വ്യക്തികളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട്.

200 ബിസി മുതൽ ഈ തൊഴിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നങ്കിലും ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു വരെ ആദരവ്‌ അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നില്ല ഈ തൊഴിൽ മേഖല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് പടയാളികളും ഡോക്ടർമാരും ഗൗരവമുള്ള പരിഗണന കൊടുത്തിരുന്നില്ല. സമർപ്പണം ചെയ്ത ജീവിതം ഉള്ള കന്യാസ്‌ത്രീകളോ മറ്റൊരു തൊഴിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ത്രീകളോ ‘ജയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്’ എന്നു തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് നഴ്സ് എന്നപേരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. പലപ്പോഴും പടയാളികളുടെ ഒപ്പം കിടക്ക പങ്കിടാൻ പാകത്തിൽ നിസ്സാരവത്കരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഈ തൊഴിൽ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ പിക്‌വിക്ക് പേപ്പേഴ്സ് കോറിയിട്ട തടിച്ച മദ്യപാനിയുടെ രൂപസാദൃശ്യമായിരുന്നു നഴ്സ് എന്ന കഥാപാത്രമായി നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നത്.

1853 ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങിയ ക്രിമിയൻ യുദ്ധമാണ് നഴ്സിങ് എന്ന തൊഴിലിനെ മാറ്റിമറിച്ചത്. പലസ്തീനിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഫ്രഞ്ച് കത്തോലിക്കാ സമൂഹത്തിനു നൽകാൻ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് തുർക്കി സുൽത്താൻ ഒമാർ പാഷയെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന, റഷ്യൻ ഓർത്തഡോൿസ് സഭയുടെ ഭയമാണ് ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തിന് ഒരു കാരണം. ബ്ലാക്‌ സീയുടെ കരയിൽ ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്ന ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്നു ക്രിമിയ വികസനതല്പരരായ റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്തതിൽ അമർഷംകൊണ്ടു ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തുർക്കിയോട് ചേർന്ന് റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ നേരിട്ട് പോരാടി.

പക്ഷേ അത് ഒരു എടുത്തുചാട്ടം ആയിരുന്നുവെന്നു മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതിപ്പെരുപ്പിച്ചു. ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ എന്നത്തേയും പ്രിയങ്കര കവി ആൽഫ്രഡ്‌ ടെന്നിസൺ ‘ദ് ചാർജ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ്’ എന്ന കവിതയിലൂടെ ബ്രിട്ടിഷ് പടയാളികൾ ക്രിമിയയിൽ നേരിട്ട യാതനകൾ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടിഷുകാർ മുഴുവൻ ആ വേദന ഏറ്റെടുത്തു. മതിയായ സൗകര്യങ്ങളോ മരുന്നുകളോ ഇല്ലാതിരുന്ന യുദ്ധകാല ആശുപത്രികൾ മരണത്തിന്റെ വാതിലായിമാറി. ഒപ്പം കോളറയും ടൈഫോയ്ഡും പടർന്നു. യുദ്ധക്കെടുതിയേക്കാൾ വലിയ മനുഷ്യക്കുരുതി നിറഞ്ഞ യുദ്ധമുഖം ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും ആഭ്യന്തരഭീതി പടർത്തി.

ബ്രിട്ടിഷ് യുദ്ധകാല സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സിഡ്നി ഹെർബർട്ട് തന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിനെ തുർക്കിയിലെ സ്‌ക്യൂട്ടറി ബാരക്‌സിൽ പെട്ടുപോയ പടയാളികളുടെ ശുശ്രൂഷാചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ നിയോഗിച്ചു. അവിടെനിന്നുമാണ് നഴ്സിങ് എന്ന തൊഴിലിനു മറ്റൊരു മുഖം ഉണ്ടാവുന്നത്. സമ്പന്നമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ, തനിക്കു നഴ്സിങ് എന്ന ജോലിമതി എന്ന് വാശിപിടിച്ചപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽനിന്നും ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ കരുതുവാൻ ഒരു ദൈവവിളി ഉണ്ടായെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ആണ് കുടുംബം മുട്ടുമടക്കിയത്. പിന്നീട് ജർമനിയിൽ പോയി ആതുരസേവനരംഗത്തെക്കുറിച്ചു പഠിച്ചു. കണക്കിലും വിവിധ ഭാഷകളിലും സാഹിത്യത്തിലും അവർ നിപുണയായിരുന്നു.

സ്‌ക്യൂട്ടറി ബാരക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടനിലയിൽ ആയിരുന്നു. മുറിവേറ്റുവന്ന പടയാളികൾ തൊഴുത്തിലെ കന്നുകാലികളുടെ അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു. ഏതു സമയത്തും മരണം പ്രതീക്ഷിച്ചു ഭയപ്പെടുന്നവരും നരകത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ മരണത്തെ കൊതിച്ചു കഴിയുന്നവരും. വൃത്തിഹീനമായ ബാരക്കുകളിലൂടെ എലികൾ ഓടിനടന്നു. അവയുടെ വിസർജ്യങ്ങളും അതിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധവും തളംകെട്ടിനിന്ന ആശുപത്രി ചുറ്റുപാടുകൾ, ഒപ്പം കോളറയും ടൈഫോയ്ഡും. ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർക്ക് ഒട്ടും വില കൽപിച്ചില്ല, അവർക്കു മതിയായ പരിശീലനങ്ങളോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ അതുവരെ കൊടുത്തിരുന്നില്ല.

സ്‌ക്യൂട്ടറിയിലെ ആദ്യത്തെ ശൈത്യകാലത്തു 4,077 സൈനികർ മരിച്ചു. അതിലേറെ പേർ ടൈഫോയ്‌ഡും കോളറയും പിടിച്ചു മരിച്ചു. നൈറ്റിംഗേലിന്റെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, മരണനിരക്ക് 42 ശതമാനത്തിൽനിന്നു 2 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാനായി. അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ചുവപ്പുനാടകൾ അവർ തല്ലിത്തകർത്തു. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ നിരന്തരം കൈകഴുകുക, ഏറ്റവും ശുചിയും വൃത്തിയുമുള്ള മുറികൾ, രോഗികളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗം ആക്കുക തുടങ്ങി നഴ്സിങ് മേഖലയെ അപ്പാടെ അവർ പുതുക്കിപ്പണിതു. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി അധികാരികളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും അവർ നിരന്തരം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആരോഗ്യസേവന രംഗത്തു യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാളെപ്പോലും അവർ വച്ചുപൊറുപ്പിച്ചില്ല. എല്ലാത്തിനും കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയും യോഗ്യതയും നിർബന്ധമാക്കി. ഡോക്ടർമാർക്ക് നഴ്സിനോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുതുടങ്ങി. നഴ്സിങ് മേഖലയെ സമ്പൂർണ്ണമായി പരിഷ്കരിക്കുവാനും അവരെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനും നൈറ്റിംഗേലിനു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആധുനിക നഴ്സിങ് സംവിധാനത്തിന്റെ ശില്പിയായി അവരെ ചരിത്രം ഉയർത്തി.

രാത്രിയിൽ ഒരു വിളക്കുമായി ഓരോ രോഗിയുടെയും അടുത്തുചെന്നു വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ച നൈറ്റിംഗേൽ, അവരോടു വീടുകളിലേക്ക് കത്തുകൾ അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവരൊക്കെ വിളക്കേന്തിയ ആ മാന്യയെക്കുറിച്ചു വീടുകളിൽ അറിയിച്ചു. നിരാശ തളംകെട്ടിനിൽക്കുന്ന രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ വിളക്കിൽനിന്ന് ഉതിരുന്ന ചെറുപ്രകാശത്തിൽ, കുലീനത തുടിക്കുന്ന കരുണയുടെ ആ മുഖം പിന്നെ ആ തൊഴിലിന്റെ മുഖമായിമാറി. അങ്ങനെ വിളക്കേന്തിയ വനിത ബ്രിട്ടന്റെ ഹീറോ ആയി. അവർ വഹിച്ചിരുന്ന വിളക്കാണ് ആധുനിക നഴ്സിങ് മേഖലയെ സമൂലം പരിഷ്കരിച്ചതും നഴ്സിങ് മാന്യമായ ഒരു തൊഴിൽ എന്ന രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും.

മഹാമാരി മൂലം വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ തൊഴിൽമേഖല. നഴ്സിങ് മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയും തൊഴില്‍പരമായ നിലവാരവും പടിപടിയായി ഉയർന്നു. കേവലം പരിചരണം എന്ന പരിമിതമായ മേഖലയിൽനിന്നു സമഗ്രമായ, ചികിത്സാസംബന്ധിയായ ഔപചാരിക യോഗ്യത നേടേണ്ട ഇടമായിമാറി. അമേരിക്കയിൽത്തന്നെ ഇപ്പോൾ 2,600 ലധികം കോളജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും നഴ്സിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ASN, BSN, RN, NP, DNP, PhD ഒക്കെയായി നിരവധി പഠന മേഖലകൾ. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ഗാലോപ്പ്പോൾ നടത്തിയ വിവരശേഖരണത്തിൽ, സത്യസന്ധതയുടെയും ധാര്‍മിക നിലവാരത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നഴ്സിങ്ജോലി വളരെ ഉയരത്തിലാണ്. ജോലിയുടെ ഭാരക്കൂടുതലും പിരിമുറുക്കങ്ങളും കൊണ്ട്, അനുഭവപരിചയമുള്ള 500,000 നഴ്സുമാർ വിരമിക്കും അതുകൊണ്ടു 11 ലക്ഷം പുതിയ ആൾക്കാർ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നഴ്സുമാരുടെ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടാവും എന്നാണ് യുഎസ് ബ്യുറോ ഓഫ് ലേബർ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്‌സ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തിൽ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള 57 ലക്ഷം നഴ്സുമാരുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. നഴ്സിങ് തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ഏതാണ്ട് 25 ശതമാനം പേരും വിദേശത്തുനിന്നും പഠിച്ചവരാകും എന്നാണ് ചില കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെയും യുറോപ്പിലെയും തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഇവർ കടന്നുവരും. കുറവ് നികത്തുവാനായി നഴ്സ് അനുപാതം മാറ്റിയാൽ ഈ തൊഴിൽമേഖലയിൽ വിശ്വസ്തത കുറയുകയും ആരോഗ്യരംഗത്തു വൻതകർച്ചയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടു നഴ്സിങ് എന്ന തൊഴിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി തുടരും.

ചരിത്രത്തിൽനിന്നു നാം എന്തുപഠിച്ചു?, നാം എവിടെവരെ കടന്നുചെന്നു? നമ്മുടെ ഭാവിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ ആകും? ഇതൊക്കെ ഈ തൊഴിൽരംഗം നിരന്തരം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്.



