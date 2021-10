ദേശീയ നിയമ സർവകലാശാലയായ കൊച്ചി നുവാൽസിൽ ഫുൾടൈം / പാർട്‌ടൈം പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിന് 30 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. 55% മൊത്തം മാർക്ക് അഥവാ തുല്യ ഗ്രേഡോടെ എൽഎൽഎം വേണം. പട്ടിക, പിന്നാക്ക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 50% മതി. യുജിസി നെറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ എൻട്രൻസ് എഴുതണം. ഇന്റർവ്യൂവുമുണ്ട്.

ആകെ 10 സീറ്റ്. കടലാസിൽ തയാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം 30 വരെ സ്വീകരിക്കും. ഫോൺ : 0484-2555990,registrar@nuals.ac.in; വെബ് : www.nuals.ac.in.

