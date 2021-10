പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് വർധന: തീരുമാനം നീളുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് വർധന സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനം നീളുന്നു. കമ്യുണിറ്റി ക്വോട്ടയിലെ പ്രവേശനം കൂടി പൂർത്തിയായ ശേഷം ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളും പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ അവലോകനം ചെയ്തായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം. താൽക്കാലിക അഡീഷനൽ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി വേണ്ടി വരും.

ഇന്നലെ മുതലാണ് കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ടയിലെ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് തുടങ്ങിയത്. നാളെ അവസാനിക്കും. ഇതുകൂടി പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി കണക്കാക്കാനാകൂ. താൽക്കാലിക അഡീഷനൽ ബാച്ചുകളോ ആനുപാതിക സീറ്റ് വർധനയോ വേണ്ടി വരുമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.



ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രവേശനം നൽകണം



നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരായ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം നൽകാൻ സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി കമ്മിഷണർ എസ്.എച്ച്.പഞ്ചാപകേശൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കു നിർദേശം നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കും, ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമ പ്രകാരം, അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽത്തന്നെ പ്രവേശനം നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

