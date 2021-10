വിദേശത്ത് എംബിബിഎസ് എടുത്തവരുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ: വീണ്ടും ഇന്റേൺഷിപ്പിന് നിർബന്ധിക്കരുത്

വിദേശത്തു പോയി മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടുകയും അവിടെ ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ് പൂർത്തിയാക്കി പ്രാക്ടിസ് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടിസ് ചെയ്യാനുള്ള റജിസ്ട്രേഷൻ നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷിക്കാൻ വീണ്ടും ഇന്റേൺഷിപ് നിർബന്ധിക്കരുതെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ദുബായിലെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നു ബിരുദം നേടിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി സാദിയ സിയാദ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് പി.ബി.സുരേഷ്കുമാറിന്റെ ഉത്തരവ്. കേരളത്തിൽ പ്രാക്ടിസ് ചെയ്യാൻ റജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇന്റേൺഷിപ് ചെയ്യണമെന്നു സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ നിഷ്കർഷിച്ചതാണു ഹർജിക്കാരി ചോദ്യം ചെയ്തത്.

സ്ഥിരം റജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഹർജിക്കാരിയെ അനുവദിക്കണമെന്നും ഇന്റേൺഷിപ് നിർബന്ധിക്കാതെ തന്നെ അർഹത വിലയിരുത്തി 2 മാസത്തിനകം റജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഹർജിക്കാരി മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ഒരു വർഷം ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിക്കു കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഇന്റേൺഷിപ് ചെയ്തിരുന്നു.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രോഗങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളും പ്രാദേശിക ഭാഷയും സംസ്കാരവും അറിയേണ്ടതിനാണ് 2018 മുതൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയതെന്നു സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു. ഇവിടത്തെ രോഗങ്ങളും ചികിത്സകളും സംബന്ധിച്ചു പരിശീലനം ആവശ്യമാണെന്നു സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു നിയമഭേദഗതി വേണമെന്നു ദേശീയ കൗൺസിലിനോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

English Summary: Registration For Students Who Completed MBBS From Abroad